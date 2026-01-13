Ter, 13 de Janeiro

Big Brother Brasil

BBB 26: "Quero no Paredão comigo", diz Ana Paula Renault sobre ter recebido "alvo" no Queridômetro

Jornalista lidera recebimento de emojis negativos, comenta possibilidade de confronto e discute estratégias com Jordana e Samira

Ana Paula Renault foi recordista de emojis negativos no primeiro Queridômetro do BBB 26Ana Paula Renault foi recordista de emojis negativos no primeiro Queridômetro do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globoplay

O primeiro Queridômetro do BBB 26 já movimenta as relações dentro da casa logo nos primeiros dias de jogo. Ana Paula Renault foi quem acumulou o maior número de “cobras”, além de ter recebido o emoji de “alvo”, assim como Jordana e Samira.

Enquanto conversavam deitadas no quarto, as três participantes analisaram os resultados e refletiram sobre o impacto dos emojis.

Ana Paula comentou a situação de estarem todas marcadas como alvo, sugerindo que a dinâmica pode acabar levando a um embate direto no Paredão.

"Quero no Paredão comigo. Por que do jeito que está, a senhora com alvo nas costas e eu com outro. Nós três tudo com alvo nas costas".
 

A jornalista também avaliou a possibilidade de identificar quem foi responsável pelo emoji, mas ponderou que isso poderia gerar ranços duradouros dentro do confinamento, preferindo não saber a autoria.

"O problema é que eu vou criar antipatia pro resto da vida. Eu acho melhor não descobrir."

