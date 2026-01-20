A- A+

BBB 26 Rayne Luiza, mãe da filha de Pedro, comenta comportamento do ex-BBB: "O que ele fez foi desumano" Grávida de sete meses, ela disse que não pretende mais falar com o agora ex-BBB após as cenas que assistiu

Rayne Luiza, 20 anos, comentou, em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, sobre as atitudes do seu ex-companheiro Pedro, que desistiu do BBB 26 após importunar sexualmente a participante Jordana, sendo considerado expulso pelo reality.



Grávida de sete meses, ela disse que não pretende mais falar com o agora ex-BBB após as cenas que assistiu, que o levou a desistir do reality e ter seu contrato rompido com a Globo.

"Acho que, nessa situação, não tem nem o que ser conversado. Não quero falar com ele", disparou Rayne. "Como mãe e mulher, espero que a Justiça seja feita e ele pague pelo erro dele, porque a gente vai ter uma filha e o que ele fez foi desumano. Ele não pensou nele, não pensou na filha, não pensou na Jordana, na exposição de ninguém. Ele só pensou nele, como sempre fez. Tenho medo, por conta da minha filha ser mulher, que nada seja feito, que ele saia impune, consiga manipular todo mundo, igual a ele fazia, né?", criticou.



Na entrevista, ela explicou que o relacionamento começou em 2024 e sempre foi marcado por conflitos. A gravidez, segundo relatou, foi um dos motivos para a tentativa de manter a relação. "Nosso relacionamento começou com muita mentira. A gente não se separou antes por causa da gravidez. A crise já vinha de um bom tempo. Às vezes, ele surtava, mesmo. Ele tinha surtos. O Pedro, em si, não era uma pessoa consciente, mas eu colocava a desculpa na idade e imaturidade", relatou.



O ex-participante será investigado pela Polícia Civil sobre sua conduta no reality.

