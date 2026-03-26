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BBB 26 BBB 26: Após reabilitação, Pedro reaparece nas redes e promete contar seu lado da história Pedro estava internado em um hospital especializado em saúde mental na região metropolitana de Curitiba desde o fim de janeiro quando deixou o BBB 26

Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, revelou em suas redes sociais que recebeu alta médica da clínica de reabilitação em que estava internado. Ele afirmou que segue em tratamento e prometeu contar seu lado da história em relação aos bastidores de sua saída do programa.

"Já saí da clínica, sigo em tratamento e, daqui a uns dias, vou dar uma entrevista e contar tudo para vocês", avisou.

Pedro estava internado em um hospital especializado em saúde mental na região metropolitana de Curitiba desde o fim de janeiro. Ele deixou o BBB 26 após cometer assédio contra a participante Jordana, e chegou a ser indiciado por importunação sexual.

O vendedor ambulante também abriu um processo contra a Globo, pedindo cerca de R$ 4,25 milhões de indenização. Na ação, ele contesta o fato de ser tratado como expulso do programa, já que apertou o botão de desistência. A emissora, por sua vez, cobra uma multa do ex-brother por vazamento de contrato - segundo a Folha de S. Paulo, o valor da reparação é de R$ 1,5 milhão.

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