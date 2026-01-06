A- A+

BBB26 Cartola BBB: assim como no futebol, usuários vão poder formar times com participantes do reality Público vai poder jogar para pontuar e ao final será vencedor quem somar mais pontos no 'fantasy game'

Tal qual o futebol, o Big Brother Brasil é também um jogo e, na edição 2026 - que estreia na segunda-feira (12) - para além dos jogadores da casa, os usuários do Cartola também poderão participar formando times dentro da casa.



Trata-se do Cartola BBB, uma das novidades da edição deste ano do programa, disponível no aplicativo do 'fantasy game' já tradicional entre os amantes do Brasileirão e de outras competições futebolísticas.



E assim como no mercado dos cartoleiros da bola rolando, haverá soma de pontos, acumulados a partir do desempenho dos participantes na casa e, ao final, ganha o usuário que somar a maior pontuação será o vencedor.

Mercado

Vai ser na lógica do "mercado aberto" e do "mercado fechado" do Cartola pensado para o Brasileirão de futebol que o game vai funcionar para o BBB26.









Os cartoleiros do reality vão poder montar seus times sempre às quartas-feiras - quando será aberto o período de escalação, encerrando no dia seguinte, na quinta, antes da edição ir ao ar.



Excepcionalmente na primeira semana do BBB, o mercado vai ser aberto no dia da estreia do programa - que depois, terá um calendário fixo, independente da dinâmica do reality.

Da mesma forma que acontece com os times de futebol, o cartoleiro BBB precisará usar de estratégia para pontuar bem, visando participantes que possam se destacar. Pontuação

A partir das dinâmicas do programa, o usuário vai pontuar (ou não). Ações como a Liderança e a Prova do Anjo, por exemplo, aumentam a pontuação.



Não receber votos da casa e não ser emparedado também entram no rol de ações positivas para os cartoleiros.



Já o Monstro, a eliminação e a desistência são atos que ocasionam redução de pontos aos usuários.













Até o TOP 16

À medida que os participantes deixem o programa, o número de integrantes nos times do Cartola BBB passarão por adaptações no decorrer da temporada.

Da estreia até chegar ao TOP 16, por exemplo, será possível formar equipes de cinco brothers e/ou sisters. Já do TOP 15 ao 11, os times terão quatro confinados. A lógica segue do TOP 10 até a semifinal - quando serão três participantes nos times.

Jogo além da escalação

Nos decorrer dos dias do programa, o game vai oferecer outras opções para que os usuários possam pontuar, para além das escalações rotineiras.



Por exemplo, um palpite sobre quem vai ganhar a Prova do Líder ou de que será indicado por ele será uma forma de ganhar "pontos extras".

Outra maneira de pontuar será integrando os palpites a enquetes no site do Gshow, respondendo às perguntas diretamente no portal.



Além disso, perguntas surpresas vão gerar pontos adicionais aos usuários - que têm a opção de jogar nas versões Free do aplicativo, sem custo, ou na assinatura que dá acesso a outros recursos.



Pipoca serão conhecidos nesta sexta (9)

Com estreia marcada para a segunda-feira (12), ocasião em que os ex-participantes e os famosos serão conhecidos por todo o Brasil, os Pipocas vão ser divulgados já nesta sexta (9), no decorrer do dia de programação da emissora.

Vinte candidatos a participantes vão entrar nas Casas de Vidros espalhadas pelas cinco regiões do País. Na Região Nordeste, a Casa de Vidro foi montada em Salvador (BA).

Tadeu Schimdt, apresentador do BBB | Crédito: Reprodução/Instagram



Até o domingo (11) os candidatos estarão confinados e, por votação do público, um homem e uma mulher de cada uma das casas, entram no reality.

Veja também