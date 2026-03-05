BBB 26: Retorno de Breno muda clima da casa e madrugada tem desânimo, choro e novas estratégias
A madrugada desta quinta-feira, 5, no Big Brother Brasil 26 foi marcada pela repercussão do retorno de Breno do Paredão falso. A volta do brother após passar pelo quarto secreto provocou surpresa entre os participantes, gerou desânimo em parte da casa e abriu novas articulações de jogo.
Brothers reagem ao retorno de Breno do Paredão falso
Em conversa com Jordana, Jonas dá risada com o retorno de Breno ao programa e lembra que Cowboy só vai saber da novidade quando voltar do Barrados no Baile. "Agora eu entendi que a gente tá f***** mesmo! Cowboy não vai entender nada!", diz o gaúcho. "A gente se lascou!", responde a advogada.
Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela se divertem com a situação. "Nosso respiro não durou um dia", diz Jonas.
Babu se emociona ao contar a Leandro que falou sobre Juliano momentos antes do brother entrar na festa com Breno.
O ator diz que com o retorno de Breno, Ana Paula vai desistir de mirar nele. "Agora é que ela vai continuar mais ainda", responde Leandro.
Juliano conta o que ouviu no quarto secreto
Em conversa com Chaiany e Babu, Juliano conta que não está imune, e que ouviu o quarto Sonho de Voar citar ele, Samira e Leandro como alvos do Paredão: "Gabriela falou e eles concordaram."
A estratégia chega aos ouvidos de Milena, Ana Paula e Samira e o trio comenta sobre o assunto. "Eles são um bando de covardes (.. ) A gente quer ir logo nos cabeças, e eles estão querendo o quê?", diz Ana Paula.
Breno conversa com Ana Paula sobre estratégia de jogo
Breno diz a Ana Paula para manter o jogo que eles estavam fazendo e aconselha a sister a se afastar das brigas incoerentes na casa. "Eu não tenho medo. Eu jogo aqui dentro", responde a mineira.
Grupo lamenta resultado do Paredão falso
Marciele, Jonas e Gabriela decidem ir para o quarto após o retorno de Breno. "Eu não quero ficar lá na festa, estou sem clima", diz Marciele. "Vai comer um pouco e depois volta, eu não tenho clima nenhum", responde Jonas.
Jonas diz a Marciele que apesar do retorno de Breno, ainda considera o brother um traidor.
Jordana entra no quarto e desaprova o desânimo dos aliados. "Eu não tô nem aí pra esse povo, eu estou no BBB, eu vou me divertir!", celebra a advogada.
Alberto Cowboy cumpre desafio do Barrados no Baile
Barrado por Samira da festa, Cowboy seguiu no quarto do desafio tentando uma chance de ir para a celebração da líder.
Leandro desaprova atitude de Gabriela
Leandro comenta com Babu a escolha de Gabriela em se juntar ao seu grupo na dinâmica que deu um apartamento para ele. "O que ela foi fazer no nosso quarto? Causar discórdia!"
Jordana conversa com Gabriela e Marciele
Na festa, Jordana diz a Gabriela e Marciele que não tem medo dos rivais e que não vai entregar o jogo. "Eu vou morrer atirando, não tenho um pingo de medo!"
A advogada diz que não provocou os adversários após o resultado do Paredão e que não vai se calar caso seja provocada por eles.
Breno dá recado a Babu
Breno diz a Babu que não vai participar das conversas em que ele ou Ana Paula estejam falando um do outro. O modelo afirmou que os dois perdem tempo ao trocar farpas quando poderiam estar mirando no quarto Sonho de Voar.
O modelo diz que em algum momento terá que escolher entre Babu e Ana Paula, e o ator será sua prioridade.
Breno ainda aconselhou o ator a não trazer assuntos externos para os embates com Ana Paula. "Eu não vou entrar nessa. Vocês tiveram um jogo tão bom até agora, não vale a pena incluir coisa [de fora]."
Breno conta a Ana Paula o que escutou no quarto secreto
Breno diz a Ana Paula que ouviu Alberto Cowboy avaliar que o efeito do seu comentário sobre o pai da sister não foi negativo para o público. "Então ele sabe que o que ele falou foi violento!", disse Ana Paula.
Ana Paula e Marciele trocam elogios
Ana Paula reforça sua admiração por Marciele e diz que a Cunhã é uma artista. Marciele responde que também admira a jornalista e que jamais vai atacar as bandeiras que Ana Paula defende.
A conversa continua e a Cunhã diz que muitas pessoas saíram por levar assuntos externos para o reality. "Eu não estou aqui pra representar ninguém! Eu vim aqui pra viver a minha história", diz Ana Paula.
Marciele diz que tem muito carinho por Ana Paula e a jornalista responde que tem carinho por todos do reality. "Eu sou incapaz de atacar o pessoal de qualquer um aqui dentro", diz Ana Paula.
Alberto é recebido com ironia por Juliano e Breno
Alberto Cowboy não cumpriu o desafio a tempo e retornou a casa após o fim da festa da líder. Ao chegar, o brother foi recebido por Juliano e Breno com ironia.
Jordana desabafa com Alberto
Em conversa com Alberto na cozinha, Jordana conta que não olhou pra Breno quando ele chegou do Paredão falso. "Continuei na pista de dança, dançando."
A advogada contou que os brothers mudaram de comportamento ao ver o retorno de Breno. "Foi instantâneo!"
A sister se emocionou ao pensar na situação do seu grupo no jogo "Indignada! Eu tô chorando de raiva! Do que adianta ser eu, se eu não sou vítima, Cowboy? (...) eu não tenho cara de vítima." Jordana ainda diz que Chaiany pode ganhar o reality pela "historinha de vítima que criou desde a Casa de Vidro".
Enquanto os dois conversavam, Samira e Juliano escutavam o papo escondidos.
Juliano conta a Chaiany o que ouviu de Jordana
Depois de escutar a conversa entre Jordana e Alberto, Juliano contou a Chaiany que a sister acusou Chaiany de fazer "papel de vítima". "Se ela soubesse o que é estar na minha pele, com as minhas dores, meus traumas, viver a vida que eu vivi (...) não ia ficar falando não", diz a sister.