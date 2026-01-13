A- A+

DESISTÊNCIA "BBB 26": Ricardinho desiste e deixa o Quarto Branco; veja o momento Com a saída, oito candidatos seguem na disputa pela chance de entrar no BBB 26

Confinado no Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 com mais oito participantes das Casas de Vidro desde a noite de ontem, Ricardinho Freestyle desistiu do programa na tarde desta terça, 13.

Ele é o primeiro competidor a apertar o botão vermelho, deixando a dinâmica que valia uma vaga no reality.

Com a saída, oito candidatos seguem na disputa pela chance de entrar no BBB 26: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

Os candidatos conversaram sobre a desistência, avaliando que o brother não estava psicologicamente bem. "Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército", disse Matheus. "Ele fez a estratégia dele. Se foi bom ou não... Eu sabia que ele não estava bem, ele estava fingindo que estava bem", afirmou Rafaella.

"Isso é aprendizado para todas as pessoas que, se você está mal psicologicamente, você tem que expressar. Se você está mal, não é feio pedir ajuda. O que ele fez agora é de homem pra caramba", acrescentou o candidato do Sul.

Parte da "estratégia" de Ricardinho foi se isolar dos demais, apostando em provocações quando interagia. Durante a madrugada, ele gerou inimizades dentro do cômodo, principalmente com o episódio do desperdício de água. Ele também havia acordado os outros batendo repetidamente na porta e cantando.

A principal discussão aconteceu quando rapaz da região Norte contemplava as latas de água, disponibilizadas para o grupo em um cooler. Ele foi provocado por Chaiany, da região Centro-Oeste, que sugeriu que ele bebesse todas. Em resposta, Ricardinho abriu as águas e começou a desperdiçar o conteúdo. Os participantes se apressaram para tirar as latas do local.

A atitude esquentou a discussão com Chaiany, que criticou o rapaz pela sabotagem. "Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso ai não", disse a sister. Na sequência, os participantes começam a xingar Ricardinho. Matheus comenta: "Fazer isso aí para mulher, tu é sem vergonha, rapaz".

"Ninguém vai desistir não, vamos endoidar então. Bora jogar, o jogo começou. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite", continuou Chaiany, batendo no chão.

Ricardinho é o primeiro candidato a desistir do Quarto Branco no #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/uqvoXBPS7H — Big Brother Brasil (@bbb) January 13, 2026

Veja também