BBB 26: saiba quem são os dez primeiros participantes do grupo Pipoca escolhidos pelo público

Os dez primeiros participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foram definidos neste domingo (11) por meio do voto do público. A escolha contemplou cinco homens e cinco mulheres, dois de cada região do país: a pernambucana Maxiane (60,15%) e Marcelo (68,23%), representando o Nordeste; Marciele (45,45%) e Brígido (53,62%), do Norte; Jordana (57,58%) e Paulo Augusto (53,75%), do Centro-Oeste; Milena (59,30) e Marcel (50,52%), do Sudeste; e Samira (58,77%) e Pedro (65,32%), do Sul. Com isso, eles garantiram vaga na nova edição do reality, que estreia nesta segunda-feira (12).

Desde a sexta-feira (9), 20 candidatos - organizados por região em grupos de quatro - estavam confinados em Casas de Vidro instaladas em capitais brasileiras, à espera da decisão dos telespectadores. Coube ao público definir quem daria os primeiros passos na casa mais vigiada do país.

Os dez Pipocas escolhidos se juntam agora aos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, formando o elenco completo do BBB 26. A estreia oficial do programa acontece logo após o capítulo da novela Três Graças, com todos os competidores já reunidos na casa.

Nordeste

Aos 32 anos, Maxiane é pernambucana de Nazaré da Mata e atualmente vive em Carpina. Professora de História e influenciadora digital, ela foi criada pelos avós maternos, ao lado dos pais e do irmão, em uma família humilde. Apesar das limitações financeiras, afirma ter tido uma infância feliz e marcada pela presença dos pais. Após se formar, concluiu uma pós-graduação e conquistou uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Diante da baixa remuneração da profissão, decidiu investir na produção de conteúdo para as redes sociais em busca de melhores condições de vida. Comunicativa e cheia de energia, ela se define como “uma mulher de ação, enérgica, inteligente e habilidosa”. Nas redes, fala sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e a rotina como mãe.

Marcelo, de 31 anos, é médico e natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora atualmente. Aos 17 anos, chegou a iniciar o curso de Psicologia, mas optou por estudar Medicina na Bolívia. Para se manter durante a graduação, vendeu trufas, cortou cabelo, trabalhou como modelo e fez diversos bicos. Recentemente, retornou à cidade natal e atua no sistema público de saúde. Ele se define como o principal alicerce emocional e financeiro da família. “Tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”, afirma. No BBB, quer mostrar sua trajetória de luta e resiliência para sair “de baixo” e se reerguer. Diz gostar de aparecer e não esconde o incômodo com quem tenta apagar seu brilho.

Norte

Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, no Amazonas. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase uma década, ela é a mais velha de quatro irmãos. Cresceu em meio à floresta, em uma família cuja renda vinha da agricultura, especialmente da produção de farinha. Passou por dificuldades na juventude, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Sua vida começou a mudar em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, define-se. Marciele também se considera controladora, com perfil de liderança, e gosta de aproveitar o tempo livre em cachoeiras, ao lado de amigos e da família.

Brígido, de 34 anos, nasceu e vive em Manaus. Formado em Engenharia de Produção, trabalhou na área antes de assumir a direção de uma escola particular fundada por sua família. Ele conta que ajudou a reerguer a instituição após dificuldades financeiras e hoje utiliza o ambiente escolar para inovar e empreender, oferecendo mentorias a profissionais do setor. Considera-se um líder nato, teimoso e apaixonado por debates baseados em argumentos. Diz ter inteligência emocional e saber dosar momentos de confronto e leveza, mas não tem medo de errar. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma.

Sudeste

Milena tem 26 anos, é natural de Itambacuri, em Minas Gerais, e mora atualmente em Teófilo Otoni. Começou a trabalhar ainda muito jovem como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, abriu a própria empresa de recreação infantil, que hoje complementa a renda familiar. Também cursa Terapia Ocupacional. Leal e parceira, diz gostar de agradar e se incomoda quando não é bem aceita, situação em que faz questão de mostrar que é melhor tê-la como aliada do que como inimiga. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, declara. Apesar de uma infância difícil, afirma que tudo serviu de aprendizado e se orgulha da mulher que se tornou.

Marcel, de 35 anos, é advogado e natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive. Começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e office boy para ajudar em casa. A graduação em Direito, concluída aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório especializado em ações trabalhistas e, há um ano, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe. Muito ligado à sobrinha, se define como um homem engraçado, feliz e empático. Gosta de sair com amigos, frequentar a academia e correr, mas admite que a motivação nem sempre é só saúde. “Lá é o lugar onde tem mais mulher solteira hoje em dia”, brinca.

Centro-Oeste

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana se mudou ainda bebê para Goiânia, onde viveu até os 16 anos. Após a separação dos pais, foi morar com a avó materna em Brasília. Aos 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Conta que teve uma infância sem luxos, mas também sem grandes privações. Desinibida, começou a posar como modelo para a mãe fotógrafa ainda jovem, o que influenciou sua carreira. Ao longo da vida, também trabalhou como bartender, professora de inglês e em outras funções. Considera-se empática, carismática e com facilidade para fazer amizades. Vaidosa, diz que seu jogo é vencer no argumento e que gosta de estar sempre bem arrumada.

Paulo Augusto tem 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária e natural de Inhumas, em Goiás. Mora atualmente em Anápolis e atua como pecuarista e influenciador. Desde pequeno, acompanhava o pai na roça, o que fortaleceu sua ligação com o campo e com os animais. Orgulhoso das conquistas ainda jovem, define-se como verdadeiro, observador e transparente. Não tolera falsidade e se irrita com quem fala pelas costas. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. No tempo livre, gosta de treinar, andar a cavalo, caminhar, jogar online e curtir shows sertanejos.

Sul

Samira, de 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí e atualmente vive em Imbituba, Santa Catarina. Desde criança, se descreve como comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Foi bolsista durante a vida escolar e conta que sempre precisou provar que merecia estar ali. Já estagiou na vara de família do fórum e sonha em ter o próprio escritório, mas hoje trabalha como atendente em um hostel e em um bar. Com estilo marcante e personalidade forte, é conhecida pela autenticidade. Apesar de ser rotulada como patricinha, garante que tudo o que conquistou foi com esforço. “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, revela.

Pedro Henrique tem 22 anos, é natural de Colombo, no Paraná, e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, ele aguarda a chegada da primeira filha, prevista para o primeiro semestre do ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, diz. Orgulha-se da própria trajetória e se define como um homem íntegro. Ambicioso, acredita em sua capacidade de persuasão por trabalhar com vendas. Embora tente lidar com as dificuldades de forma leve, admite que reage quando se sente prejudicado, o que pode fazê-lo parecer arrogante.

Laboratório BBB

Os participantes que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro do BBB 26 ainda podem ter uma nova chance no reality. Há rumores de que eles serão encaminhados para o chamado Laboratório BBB, uma casa extra onde permanecerão confinados e sob observação. A proposta é permitir que esses competidores mostrem mais personalidade e estratégia, mantendo viva a possibilidade de entrada no jogo principal.

A dinâmica prevê que, ao longo da temporada, o público possa votar para que integrantes do Laboratório BBB substituam participantes da casa principal que não estejam “entregando jogo” ou tenham pouca participação. Com isso, a audiência passa a ter ainda mais poder, podendo trocar jogadores considerados “plantas” por perfis mais ativos e movimentar o reality.

