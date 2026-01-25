BBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festa
A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa
A Festa do BBB 26 deste sábado, 24, rendeu um selinho entre Samira e Jonas Sulzbach e "beijo coletivo".
Depois do show de Pedro Sampaio, os brothers tiraram fotos e fizeram vídeos da festa. Em certo momento, Samira e Jonas protagonizaram um selinho. A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa.
O registro foi feito por Milena. "Meu Deus, Jonas, vai pegar todo mundo da casa?", brincou a recreadora infantil.
Leia também
• Após show de Kelly Key no BBB, internauta relembra término com Latino
• Melania Trump transforma a Casa Branca em cinema para pré-estreia de gala de documentário
• BBB 26: Jonas vence prova do anjo pela 2ª vez; veja quem está no Monstro
Além do selinho, também houve registros de um "beijo coletivo" entre Samira, Jordana, Marcelo, Breno e Maxiane.
Depois da festa, já preparados para dormir, Jonas brincou novamente com Samira: "Se quiser um upgrade nesse selinho aí, é só falar", disse o modelo quando Samira, que costuma dormir no Quarto Sonho de Voar, questionou: "Só perguntar uma coisa. Vou ter que me mudar para esse quarto mesmo?", provocou a sister.