Dom, 25 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reality

BBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festa

A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa

Reportar Erro
BBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festaBBB 26: Samira e Jonas dão selinho durante festa - Foto: Globo/Manoella Mello

A Festa do BBB 26 deste sábado, 24, rendeu um selinho entre Samira e Jonas Sulzbach e "beijo coletivo".

Depois do show de Pedro Sampaio, os brothers tiraram fotos e fizeram vídeos da festa. Em certo momento, Samira e Jonas protagonizaram um selinho. A cena contou com a ajuda de Sarah que levantou Samira para que ela alcançasse o modelo, que estava no bar da festa.

O registro foi feito por Milena. "Meu Deus, Jonas, vai pegar todo mundo da casa?", brincou a recreadora infantil.

Leia também

• Após show de Kelly Key no BBB, internauta relembra término com Latino

• Melania Trump transforma a Casa Branca em cinema para pré-estreia de gala de documentário

• BBB 26: Jonas vence prova do anjo pela 2ª vez; veja quem está no Monstro

Além do selinho, também houve registros de um "beijo coletivo" entre Samira, Jordana, Marcelo, Breno e Maxiane.

Depois da festa, já preparados para dormir, Jonas brincou novamente com Samira: "Se quiser um upgrade nesse selinho aí, é só falar", disse o modelo quando Samira, que costuma dormir no Quarto Sonho de Voar, questionou: "Só perguntar uma coisa. Vou ter que me mudar para esse quarto mesmo?", provocou a sister.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter