Big Brother Brasil BBB 26: Sarah Andrade deixa o reality com 69,13% dos votos Babu Santana ficou no segundo lugar, com 28,49%; Sol Vega ficou distante da eliminação, com 2,38% dos votos

Na disputa entre Veteranos no Paredão desta semana, Sarah Andrade levou a pior e deixou o programa nesta terça (10), com 69,13% dos votos do público favoráveis à sua eliminação.

Continuam no programa por, pelo menos, mais uma semana o ator Babu Santana, com 28,49% dos votos, e Sol Veja, bem longe da eliminação, com apenas 2,38% dos votos.

Como foi formado o Paredão

No último domingo (8), Babu Santana chegou ao paredão após ser indicado diretamente pelo líder Jonas. Sarah Andrade passou a integrar a disputa por meio do contragolpe do ator, enquanto Sol Vega recebeu dez votos da casa, fechando a formação da berlinda.



Inicialmente, Samira também corria risco de eliminação, mas conseguiu se livrar ao vencer a prova Bate e Volta.

Trajetória

A segunda passagem de Sarah Andrade pelo Big Brother Brasil, como se diria na gíria popular, “não deu bom”, e foi marcada por controvérsias, conflitos e uma crescente perda de apoio do público.

De volta ao reality como participante experiente, a ex-sister viu sua imagem se deteriorar tanto dentro da casa quanto fora dela, cenário que acabou se refletindo no resultado do Paredão.



Ao longo da temporada, Sarah demonstrou dificuldades para ler e interpretar os rumos do jogo.

Em diferentes momentos, suas análises se mostraram imprecisas, como quando apostou que o Paredão de Brigido não resultaria em eliminação e ao tirar conclusões equivocadas a partir dos discursos de Tadeu Schmidt, sempre compreendidos de forma distorcida.



Sua postura em alianças também passou a ser questionada, sobretudo pelo tom das críticas dirigidas a rivais, que parte do público avaliou como falta de habilidade estratégica.

Além disso, a Veterana pareceu ter ficado com a cabeça no BBB 21 – do qual ela saiu com fama de "traíra" –, tomando atitudes e decisões que pareciam repetir tudo o que o público não gostou em sua primeira participação, como a obsessão por Juliette, campeã do BBB 21, de quem Sarah acabou se afastando no programa e de quem ela falava recorrentemente nesta edição.



Essa rejeição, portanto, acabou ganhando mais força ao comentar que Juliette teria adotado uma postura de vitimização em sua edição, provocando forte reação nas redes sociais e estimulando a organização de campanhas pedindo sua saída, reunindo o chamado “exército de cactos”.

