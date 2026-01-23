A- A+

BBB 26: Segunda Prova do Anjo é autoimune, mas pode render mais uma imunidade; entenda



A prova do Anjo desta sexta-feira (23), a segunda do BBB 26, dará ao vencedor a vantagem de ser autoimune e não poder ser votado na formação do próximo Paredão, no domingo (25). Além disso, ele ganha a chance de ficar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

O próximo Anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém. A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta quinta-feira (22).

"No domingo, durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana vai poder escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém", contou Tadeu.



"À noite, temos a formação de um Paredão triplo, que vai ser assim: Anjo Autoimune, e, dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele; um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa; e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa", explicou o apresentador.

Outra novidade é que não haverá Prova Bate e Volta nessa semana e essa é a informação privilegiada que Maxiane recebeu na dinâmica do Ganha-Ganha na última terça-feira (20). Ela contou a informação aos seus aliados na madrugada desta terça-feira (23).

