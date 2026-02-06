A- A+

reality show BBB 26: semana tem estreia do Duelo de Risco; entenda a dinâmica que pode levar dois ao Paredão Objetivo da nova dinâmica é transformar declarações em confrontos reais, com risco imediato de emparedamento e até a chance de imunidade

O Big Brother Brasil 26 entra em uma semana decisiva com a estreia de uma dinâmica inédita: o Duelo de Risco. A novidade foi anunciada na noite desta quinta-feira, 5, pelo apresentador Tadeu Schmidt e promete mexer diretamente na formação do quarto Paredão da temporada.

A proposta do jogo é simples na aparência, mas cheia de consequências, o objetivo é transformar declarações em confrontos reais, com risco imediato de emparedamento e até a chance de imunidade.

Sexta-feira começa com pergunta direta

A dinâmica tem início nesta sexta-feira, 6, durante o programa ao vivo. Tadeu fará uma pergunta individual a cada participante: "Quem você gostaria de enfrentar em um Paredão?"

As respostas funcionarão como uma espécie de Sincerão reduzido, registradas e guardadas para definir os duelos do dia seguinte. No entanto, nem todos os nomes citados irão automaticamente para a berlinda, apenas os participantes sorteados poderão enfrentar quem indicaram.

Como funciona o Duelo de Risco

O Duelo de Risco ocorre oficialmente neste sábado, 7. Um participante será escolhido por sorteio e enfrentará exatamente a pessoa que declarou querer encarar no Paredão.

Segundo Tadeu Schmidt, o embate é direto e sem margem para recuos: "Esse jogo é dramático e pode terminar com uma ou duas pessoas emparedadas e talvez até com alguém imune."

Ou seja, o confronto pode tanto ampliar quanto reduzir os riscos na formação da berlinda, dependendo do desfecho da disputa.

Formação do quarto Paredão

A formação do Paredão neste domingo, 8, será mais complexa e pode envolver até cinco participantes antes da Prova Bate e Volta. O esquema da semana inclui:

Indicação do líder;

Participante mais votado pela casa;

Contragolpe do indicado pelo líder;

Um ou dois emparedados pelo Duelo de Risco.

Com exceção do indicado pelo líder, os demais participantes disputam a Prova Bate e Volta. Um ou dois brothers podem se salvar, mas o Paredão final será triplo.

Imunidades em jogo

Além da imunidade tradicional do Anjo, a semana pode contar com outros benefícios. Dependendo do resultado do Duelo de Risco, um participante pode escapar completamente da berlinda, adicionando ainda mais imprevisibilidade à dinâmica.

Jonas Sulzbach é o novo líder

A semana já começou movimentada com a vitória de Jonas Sulzbach na Prova do Líder desta quinta-feira, 5. A disputa exigiu sorte, agilidade e raciocínio rápido.

Semana promete tensão e confrontos antecipados

A expectativa é de uma das semanas mais intensas da temporada até agora, com embates diretos e consequências imediatas para o jogo. A eliminação ocorre na terça-feira, 10.



