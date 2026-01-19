BBB 26: primeiro Sincerão da edição tem participação de plateia e embate entre Aline e Ana Paula
Nova dinâmica levou espectadores para as arquibancadas, que passaram a influenciar o ritmo dos debates e a avaliação dos participantes
O Big Brother Brasil 26 promoveu uma mudança inédita em uma de suas dinâmicas mais aguardadas. O primeiro Sincerão desta edição, que aconteceu nesta segunda (19), contou com a participação de plateia, composta por 50 fãs do reality, no estúdio.
Entre os presentes, também estavam familiares das emparedadas: Lúcia, mãe de Aline Campos; Neide, mãe de Milena; e Cida, irmã de Ana Paula Renault.
A novidade ampliou a presença do público dentro do programa e interferiu no clima das discussões entre os confinados.
Por meio do Pipocômetro, a plateia teve a tarefa de apontar quem se esquivou dos embates e quem se destacou nas decisões e justificativas apresentadas ao longo da dinâmica.
Quem tivesse a menor nota, segundo a plateia, seria considerado “pipoqueiro”, tendo de usar a touca da pipoca (ou “touca da vergonha”) por quatro dias.
O Sincerão desta noite reuniu todos os brothers e sisters, mas começou com os nomes centrais do momento: o Líder Alberto Cowboy, o Anjo Jonas Sulzbach, Marcelo – responsável por atender o Big Fone – e as emparedadas Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena Lages.
Os demais continuaram a dinâmica após o fim do programa ao vivo, transmitida pelo Globoplay.
A dinâmica
O Sincerão desta segunda (19) consistiu numa dinâmica simples: brothers e sisters montaram seu pódio (indicando quem seria o segundo e terceiro lugares) e também indicaram "quem não ganha o BBB 26", segundo sua avaliação.
Foi no "quem não ganha o BBB 26" que despontaram as rivalidades entre brothers e sisters. Quem indicava deveria justificar a indicação, e o indicado tinha direito a réplica de 30 segundos.
O Líder Alberto Cowboy disse que a recreadora infantil Milena (sua indicação ao Paredão) não ganharia o BBB 26. "Dizer que não quero que ela ganhe o BBB é meio forte, mas, nesse momento, a gente está em lados opostos."
O Anjo da semana, Jonas Sulzbach, apontou o médico Marcelo – que atendeu o Big Fone que levou Aline Campos e Ana Paula ao paredão – como principal perdedor do BBB 26.
Na sequência, o chumbo foi trocado: Marcelo apontou Jonas como o participante que não ganhará o BBB 26 de forma alguma.
Aline Campos x Ana Paula Renault
E o embate mais esperado veio: Aline Campos e Ana Paula Renault se enfrentaram no Sincerão. Como já era previsto, Aline e Ana Paula indicaram uma à outra como a participante "que não irá ganhar o BBB 26".
Aline Campos justificou a indicação de Ana Paula em virtude de um desentendimento ligado à compra de ovos para a atriz (que não come carne).
"Eu não quero que Ana Paula ganhe o BBB 26. Eu não acredito que seja justo uma campeã que não tenha espírito de coletivo. Coletivo é coletivo e não só as pessoas que ela traz e escolhe para estar no grupo dela. Por exemplo, quando eu disse que precisava comprar uma caixa de ovo a mais com as minhas próprias estalecas, e ela disse que isso seria fora do coletivo", disse Aline.
Na sua réplica, Ana Paula disparou: "Se eu sou contra o coletivo, ela que queria comprar o ovinho só para ela. Aqui é um jogo! De certa forma quem vai ganhar é um só. Você criou um problema comigo que só você tem, então engole esse problema. Você inventou isso na sua cabeça", alfinetou Ana Paula.
A sister foi direta na justificativa de indicar Aline Campos: "Por motivo óbvio, ela me pôs no Paredão, e eu estou indo com a minha maior amiga, além de aliada. Uma mulher que eu aprendo todo dia com ela", disse Ana Paula, se referindo a Milena.
"Isso é um jogo de alianças, Aline. Você está num lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui se chama BBB 26", continuou Ana Paula.
Na réplica, Aline respondeu que "a meditação faz parte da vida cotidiana de quem busca um alinhamento energético e uma coerência na vida."
E Milena, aliada de Ana Paula, também colocou Aline Campos na condição de que "não irá ganhar o BBB 26".
Provando que o embate foi o foco da edição de hoje, no Pipocômetro, o público deu a melhor nota para Ana Paula Renault (nota 8.1). E o pior desempenho, segundo a plateia, foi o de Aline Campos (4.5).