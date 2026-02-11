Qua, 11 de Fevereiro

REALITY SHOW

BBB 26: Sol Vega aperta braço de Ana Paula e público pede expulsão da sister

Apesar dos pedidos da web, Ana Paula confessou que não se sentiu agredida

Sol Vega e Ana Paula se desentenderam nesta quarta-feira (11)Sol Vega e Ana Paula se desentenderam nesta quarta-feira (11) - Foto: TV Globo/Reprodução

A participante do Big Brother Brasil 26, Sol Vega segurou a concorrente Ana Paula Renault pelo braço e gritou em sua direção, na manhã desta quarta-feira (11). O momento aconteceu durante uma discussão que acontecia na casa. 

Indignados, internautas pedem a expulsão de Vega nas redes sociais e "SOL EXPULSA" está em primeiro lugar nos trends do X (antigo Twitter).

"Ela saiu da cadeira, agarrou no braço da Ana Paula, a empurrou, gritou e ainda pisou no pé da mulher. Isso não é reação acalorada, isso é agressão. Em todos esses anos, os critérios adotados pela direção do BBB, esse episódio é sim motivo de EXPULSÃO!", publicou uma usuária da rede social. 

A TV Globo ainda não se posicionou sobre o ocorrido. Ana Paula, porém, confidenciou aos seus aliados que não se sentiu agredida e que não deseja que a sister saia. "Não me senti agredida", confessou.

Veja o momento:

 

