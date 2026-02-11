BBB 26: Sol Vega aperta braço de Ana Paula e público pede expulsão da sister
Apesar dos pedidos da web, Ana Paula confessou que não se sentiu agredida
A participante do Big Brother Brasil 26, Sol Vega segurou a concorrente Ana Paula Renault pelo braço e gritou em sua direção, na manhã desta quarta-feira (11). O momento aconteceu durante uma discussão que acontecia na casa.
Indignados, internautas pedem a expulsão de Vega nas redes sociais e "SOL EXPULSA" está em primeiro lugar nos trends do X (antigo Twitter).
"Ela saiu da cadeira, agarrou no braço da Ana Paula, a empurrou, gritou e ainda pisou no pé da mulher. Isso não é reação acalorada, isso é agressão. Em todos esses anos, os critérios adotados pela direção do BBB, esse episódio é sim motivo de EXPULSÃO!", publicou uma usuária da rede social.
A TV Globo ainda não se posicionou sobre o ocorrido. Ana Paula, porém, confidenciou aos seus aliados que não se sentiu agredida e que não deseja que a sister saia. "Não me senti agredida", confessou.
Veja o momento:
Pode isso, Tadeu? Durante seu momento de gritaria, Sol foi até Ana Paula, empurrou-a e pisou em seu pé, sem qualquer motivo. #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/KtybCkjLzB— Ana Paula Renault (@anapaularenault) February 11, 2026