REALITY SHOW BBB 26: Sol Vega aperta braço de Ana Paula e público pede expulsão da sister Apesar dos pedidos da web, Ana Paula confessou que não se sentiu agredida

A participante do Big Brother Brasil 26, Sol Vega segurou a concorrente Ana Paula Renault pelo braço e gritou em sua direção, na manhã desta quarta-feira (11). O momento aconteceu durante uma discussão que acontecia na casa.

Indignados, internautas pedem a expulsão de Vega nas redes sociais e "SOL EXPULSA" está em primeiro lugar nos trends do X (antigo Twitter).

"Ela saiu da cadeira, agarrou no braço da Ana Paula, a empurrou, gritou e ainda pisou no pé da mulher. Isso não é reação acalorada, isso é agressão. Em todos esses anos, os critérios adotados pela direção do BBB, esse episódio é sim motivo de EXPULSÃO!", publicou uma usuária da rede social.

A TV Globo ainda não se posicionou sobre o ocorrido. Ana Paula, porém, confidenciou aos seus aliados que não se sentiu agredida e que não deseja que a sister saia. "Não me senti agredida", confessou.

Veja o momento:

Pode isso, Tadeu? Durante seu momento de gritaria, Sol foi até Ana Paula, empurrou-a e pisou em seu pé, sem qualquer motivo. #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/KtybCkjLzB — Ana Paula Renault ‍ (@anapaularenault) February 11, 2026

