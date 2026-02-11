Qua, 11 de Fevereiro

quarta11/02/2026
BBB 26

BBB 26: Sol Vega é expulsa do reality após agredir Ana Paula Renault

Sol era uma das veteranas do programa, tendo participado do BBB 4

Veterana Sol Vega foi desclassificada do BBB 26Veterana Sol Vega foi desclassificada do BBB 26 - Foto: Manoela Mello/Globo

A participante Sol Vega foi desclassificada do BBB 26, na tarde desta quarta-feira (11), após agredir Ana Paula Renault. Vega segurou a concorrente pelo braço e gritou em sua direção, durante uma discussão generalizada.

Sol foi chamada no confessionário e, momentos depois, a produção anunciou para a casa que, após as imagens serem avaliadas, a conclusão foi de que ela teria ultrapassado os limites permitidos e desrespeitado as regras do programa.

Ela era uma das veteranas do programa, tendo participado do BBB 4. Na ocasião, ela saiu no penúltimo paredão, ficando em quarto lugar.

