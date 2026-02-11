BBB 26: Sol Vega é expulsa do reality após agredir Ana Paula Renault

A- A+

A participante Sol Vega foi desclassificada do BBB 26, na tarde desta quarta-feira (11), após agredir Ana Paula Renault. Vega segurou a concorrente pelo braço e gritou em sua direção, durante uma discussão generalizada.

Sol foi chamada no confessionário e, momentos depois, a produção anunciou para a casa que, após as imagens serem avaliadas, a conclusão foi de que ela teria ultrapassado os limites permitidos e desrespeitado as regras do programa.

Ela era uma das veteranas do programa, tendo participado do BBB 4. Na ocasião, ela saiu no penúltimo paredão, ficando em quarto lugar.

Sol Vega foi chamada ao Confessionário e brothers recebem recado: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." #RedeBBB pic.twitter.com/o2FPxANK7e — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026

