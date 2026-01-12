A- A+

reality show 'BBB 26': Solange Couto, a Dona Jura de 'O Clone', é a 1ª participante Camarote confirmada Aos 68 anos, a artista é o primeiro membro do grupo Camarote a ser revelado.

A atriz Solange Couto, que interpretou Dona Jura na novela O Clone, foi anunciada nesta segunda-feira (12) como nova participante do Big Brother Brasil 26. Aos 68 anos, a artista é o primeiro membro do grupo Camarote a ser revelado.

O anúncio foi feito durante o intervalo da novela Coração Acelerado. Além da atriz, outro nome do Camarote será revelado durante um novo intervalo do folhetim. Os demais participantes do BBB 26, no entanto, só serão divulgados durante a estreia do programa. Já os integrantes do grupo Pipoca foram definidos pelo público a partir da dinâmica das Casas de Vidro e anunciados na noite de domingo, 11.

Solange iniciou sua carreira na década de 1970, atuando como dançarina no programa de televisão do apresentador Osvaldo Sargentelli. Após se destacar na função, a jovem passou a atuar em diferentes produções - novelas como Os Imigrantes (1981), Sinhá Moça (1986) e A Viagem (1994), no humorístico Os Trapalhões (1983 -1986) e em séries como O Bem-Amado (1984), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998) e Chiquinha Gonzaga (1999).

O grande sucesso, no entanto, veio com a novela O Clone (2001). No folhetim de Glória Perez, Solange interpretou Jurema Cordeiro, a dona do Bar da Dona Jura. A personalidade forte da personagem aliada ao bordão "Não é brinquedo, não!" conquistou o Brasil, tornando a atriz em uma figura nacionalmente conhecida.

Entre 2002 e 2003, Solange apresentou o programa Bom Dia Mulher na Rede TV. A atuação como apresentadora, no entanto, foi curta. Ainda em 2003, a atriz voltou a atuar em produções da Globo. Desde então, faz participações em novelas como Da Cor do Pecado (2004), Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e Garota do Momento (2024).

Essa não é a primeira vez que Solange participa de reality shows A atriz já participou dos programas Super Chef Celebridades, Dança dos Famosos e The Masked Singer Brasil. Solange, que já foi casada três vezes, é mãe de três filhos: Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamim. Entre 1974 e 1980, foi casada com o cantor Sidney Magal.

