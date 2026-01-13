A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Solange Couto conta como foi parar no Retiro dos Artistas Trecho de conversa com Henri Castelli foi divulgado pela equipe da atriz nas redes

Solange Couto teve um trecho de uma conversa com Henri Castelli dentro da casa do “BBB 26” compartilhado nas redes sociais, em que a atriz relembra como foi morar no Retiro dos Artistas.

No vídeo, ela conta que chegou ao local após receber um convite e que ofereceram um espaço para que ela pudesse ficar enquanto organizava a própria vida e se preparava para cumprir compromissos profissionais já acertados.

Ela contou como foi o convite para estar na casa:

“‘Vem para cá, para o retiro. Você é uma artista, está precisando da gente e temos lugar. Se as suas coisas não couberem na casa que a gente tem para te dar, a gente guarda no casarão’. Era um cômodo do casarão.”

No relato, Solange conta que a conversa aconteceu no fim de 2020, quando ainda tinha compromissos profissionais já acertados, entre eles o filme “Barba, cabelo e bigode”, que só começaria a ser rodado meses depois. Por isso, precisava de um lugar onde pudesse ficar naquele intervalo.

Sem filtros e cheia de orgulho! Solange Couto conversou com o Henri sobre sua passagem pelo Retiro dos Artistas. Ela reforçou que o carinho pelo lugar vem de longa data e que sua história é motivo de admiração, nunca de segredo. É a nossa Sol sendo gigante e real! #BBB26 #BBB pic.twitter.com/wcymyKcAPR — Solange Couto (@eusolangecouto) January 13, 2026

“Eu chorei muito e falei: ‘Eu tenho um filme para fazer daqui a cinco, seis meses. Eu preciso ter um canto para ficar esse tempo’.”

Ao divulgar o vídeo, a equipe da atriz escreveu que o depoimento foi feito “sem filtros e cheio de orgulho” e afirmou que o carinho de Solange pelo Retiro dos Artistas vem de longa data, acrescentando que sua passagem pelo local é motivo de admiração, nunca de segredo. Solange Couto e Henri Castelli estão confinados no “BBB 26”.

