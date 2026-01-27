BBB 26: Solange Couto questiona Jonas Sulzbach após emoji no Queridômetro

A- A+

Na tarde desta terça (27), Solange Couto chamou Jonas para uma conversa reservada no BBB 26. O encontro aconteceu na sala da casa e teve como pauta a insatisfação da atriz com o emoji de “planta” enviado pelo brother no Queridômetro.



Durante o diálogo, Solange explicou que se sentiu contrariada com a escolha, especialmente por vir de alguém com quem mantém uma relação de carinho no confinamento.

“Eu achei muito correto você ter assumido para mim. Mas, como você falou que me ama e me beijou, me incomodou. A gente sabe o que significa para fora o meu comportamento de tranquilidade. E isso te incomodou a ponto de você me dar uma planta”, afirmou a carioca.



Jonas, por sua vez, tratou de afastar qualquer interpretação pessoal. Segundo o gaúcho, a avaliação teve como base exclusivamente sua percepção estratégica do jogo. “Não me incomodou. Você entendeu errado. Eu procuro colocar no Queridômetro a visão que eu tenho das pessoas perante ao jogo”, explicou.



O brother ainda reforçou que a leitura não invalida a postura da atriz dentro da casa. “Eu acho que você recebeu essa planta no Sincerão do público, então minha visão de jogo não está errada. Mas eu acho que você está certa em sua forma de agir. Não tem que procurar entrar em coisas só por entrar”, concluiu.

