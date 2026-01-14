BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder, e dinâmica é interrompida
Atriz pode retornar ao desafio após receber atendimento da produção
A atriz Solange Couto, a Dona Jura de O Clone, se machucou logo nas primeiras rodadas da Prova do Líder nesta terça-feira, 13, no BBB 26. Às 23h45, a prova precisou ser interrompida para que a produção auxiliasse a atriz. Cinco minutos depois, Solange retornou ao desafio.
A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, pediu um curativo. "Está escorrendo sangue", disse ela. A produção pediu para que Solange aguardasse e, minutos depois, retirou a sister do provódromo.
A primeira Prova do Líder do programa é de resistência. A ex-BBB Ana Paula Renault foi eliminada já no programa ao vivo por Brígido, vencedor da primeira rodada.
O primeiro líder da edição escolhe cinco pessoas para o Na Mira do Líder na sexta, 16. No domingo, 18, ele escolhe um dos participantes para enfrentar o paredão.