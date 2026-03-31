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BBB 26 Solange Couto é eliminada do BBB 26 e alcança maior rejeição da temporada até o momento Atriz disputou o 12º Paredão desta edição contra Jordana e Marciele

Solange Couto deixou o “BBB 26” nesta terça-feira (31). Eliminada no 12º Paredão deste ano, ela conseguiu superar o recorde de rejeição da temporada.

A atriz obteve 94,17% dos votos. Até então, Matheus tinha obtido a maior porcentagem: 79,48%. Ele foi o segundo eliminado desta edição, ainda em janeiro.

Na berlinda com Solange, estavam Jordana e Marciele, que se salvaram com 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente. No Modo Turbo, o programa inicia um novo ciclo nesta quarta-feira (1º), quando será realizada nova Prova do Líder.



O 12ª Paredão foi formado no último domingo (29). Solange foi colocada na berlinda por Ana Paula Renault, que assumiu a liderança pela segunda semana consecutiva. Marciele foi indicada por Milena, que ganhou esse poder ao atender o Big Fone. Já Jordana foi emparedada graças aos votos dos demais participantes.

Trajetória no BBB 26

Conhecida pelo papel de Dona Jura na novela “O Clone”, Solange Couto entrou no “BBB 26” como parte do grupo Camarote. Sua passagem pelo programa foi marcada por falas consideradas polêmicas pelo público.

Ao se irritar com Samira, em fevereiro, a atriz disparou: “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não. Quando a pessoa é infeliz assim, é porque deve ter nascido de uma trepada mal dada”.

Em outro momento criticado pelo público, Solange sugeriu que Deus não deu filhos a Ana Paula Renault “porque ela não consegue amar ninguém”. Recentemente, a atriz citou a mãe falecida da jornalista durante uma briga, afirmando que ela teria amaldiçoado a filha antes de morrer.

Durante seu confinamento, Solange destacou que pretendia usar o prêmio de R$ 5 milhões para “garantir o futuro” dos filhos e do neto. A artista deixou o programa sem o prêmio máximo, mas conquistou um apartamento durante a dinâmica realizada na última segunda-feira (30).

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