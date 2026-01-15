A- A+

BBB BBB 26: Tadeu confirma substituição de Henri Castelli com três integrantes do Quarto Branco Dinâmica do Quarto Branco pode permanecer até sábado (17)

O Big Brother Brasil 26 terá reposição no elenco. Nesta quinta-feira (15), durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt confirnou que o participante Henri Castelli será substituído.

E esse nome virá do Quarto Branco. Ou seja, agora três participantes da dinâmica eliminatória entrarão no programa.

Neste momento, restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

