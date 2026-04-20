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LUTO

BBB 26: Tadeu quebra protocolo e revela morte do irmão em apoio a Ana Paula, que perdeu o pai

Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante, faleceu nesse domingo, aos 96 anos

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Tadeu quebra protocolo e revela morte do irmão em apoio a Ana Paula, que perdeu o paiTadeu quebra protocolo e revela morte do irmão em apoio a Ana Paula, que perdeu o pai - Foto: TV Globo/Reprodução

Na edição ao vivo desse domingo (19), o apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt quebrou os protocolos e contou aos finalistas da edição sobre o seu luto com a morte do irmão, Oscar Schmidt.

O apresentador escolheu contar sobre o que está vivendo em respeito à perda da participante Ana Paula Renault, cujo pai, Gerardo Henrique Machado Renault, faleceu nesse domingo, aos 96 anos.

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Quando entrou para falar com os finalistas, o apresentador consolou a participante, que decidiu permanecer no programa. Depois, disse que gostaria dar um abraço em Ana Paula e começou a desabafar.

"Eu queria também te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo. Mas, nessas alturas, que se dane o protocolo", começou.

"Eu também estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem. [...] Eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo", prosseguiu. 

"Pelo o que você conta da sua relação com o seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você. Como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", completou.

Ana Paula segue no jogo
Na abertura do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que Ana Paula estava ciente da morte do pai e que optou por seguir no jogo.

"Oi, gente. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia terrível. Morreu o seu Gerardo Renault, o pai da nossa querida Ana Paula Renault. Ana Paula recebeu a agora pouco e decidiu continuar no programa", disse o apresentador.

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