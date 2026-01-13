BBB 26: Tadeu Schmidt explica a dinâmica da semana de estreia; entenda
Semana inaugural do reality inclui liderança, imunidades em jogo e indicações decisivas já nos primeiros dias de confinamento
A primeira semana do BBB 26 já começa a todo vapor! Durante a edição desta terça (13), Tadeu Schmidt detalhou como será a dinâmica dos próximos dias, que já começam com disputa pela liderança e incluem a estreia do Big Fone, além da formação do primeiro Paredão da temporada.
Ainda nesta terça, os participantes enfrentam a primeira Prova do Líder, que define quem assume o desejado posto logo na largada.
Leia também
• BBB 26: Prova do Líder é de resistência; Ana Paula Renault é a primeira eliminada
• BBB 26: "Quero no Paredão comigo", diz Ana Paula Renault sobre ter recebido "alvo" no Queridômetro
• "BBB 26": Ricardinho desiste e deixa o Quarto Branco; veja o momento
Na quinta (15), o Big Fone toca pela primeira vez no BBB 26, ao vivo, durante o programa. Quem atender garante imunidade e ainda poderá indicar duas pessoas ao Paredão.
Já na sexta (16), o Líder da semana aponta cinco participantes para entrarem “Na Mira do Líder”, antecipando possíveis indicações.
No sábado (17), acontece a primeira Prova do Anjo, que, além de proteger um brother ou sister da berlinda, oferece a chance de participar de uma dinâmica extra para conquistar uma segunda imunidade.
E no domingo (18), será formado o primeiro Paredão do BBB 26:
Quem atender ao Big Fone fica imune, assim como quem for imunizado pelo Anjo.
O Líder indicará uma pessoa ao Paredão, que se une aos outros dois já indicados por quem atendeu à ligação do Big Fone, na quinta.
Além disso, o mais votado pela casa também vai para o Paredão.
Na Prova Bate e Volta, três pessoas jogam e uma se salva. Ao fim do programa ao vivo do domingo, o público conhecerá o primeiro Paredão triplo do BBB 26.