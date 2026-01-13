A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Tadeu Schmidt explica a dinâmica da semana de estreia; entenda Semana inaugural do reality inclui liderança, imunidades em jogo e indicações decisivas já nos primeiros dias de confinamento

A primeira semana do BBB 26 já começa a todo vapor! Durante a edição desta terça (13), Tadeu Schmidt detalhou como será a dinâmica dos próximos dias, que já começam com disputa pela liderança e incluem a estreia do Big Fone, além da formação do primeiro Paredão da temporada.

Ainda nesta terça, os participantes enfrentam a primeira Prova do Líder, que define quem assume o desejado posto logo na largada.

Na quinta (15), o Big Fone toca pela primeira vez no BBB 26, ao vivo, durante o programa. Quem atender garante imunidade e ainda poderá indicar duas pessoas ao Paredão.

Já na sexta (16), o Líder da semana aponta cinco participantes para entrarem “Na Mira do Líder”, antecipando possíveis indicações.

No sábado (17), acontece a primeira Prova do Anjo, que, além de proteger um brother ou sister da berlinda, oferece a chance de participar de uma dinâmica extra para conquistar uma segunda imunidade.

Dinâmica da primeira semana do BBB 26 | Imagem: Reprodução/Globoplay

E no domingo (18), será formado o primeiro Paredão do BBB 26:

Quem atender ao Big Fone fica imune, assim como quem for imunizado pelo Anjo.

O Líder indicará uma pessoa ao Paredão, que se une aos outros dois já indicados por quem atendeu à ligação do Big Fone, na quinta.

Além disso, o mais votado pela casa também vai para o Paredão.

Na Prova Bate e Volta, três pessoas jogam e uma se salva. Ao fim do programa ao vivo do domingo, o público conhecerá o primeiro Paredão triplo do BBB 26.

Como será a formação do primeiro Paredão do BBB 26 | Imagem: Reprodução/Globoplay

