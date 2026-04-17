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BBB 26 Quem vai apresentar o BBB 26 hoje, após morte do irmão de Tadeu Schmidt? Entenda Oscar Schmidt, astro brasileiro do basquete, morreu nesta sexta-feira (17)

Oscar Schmidt, ídolo brasileiro do basquete, morreu nesta sexta-feira (17). A notícia pode impactar os rumos do Big Brother Brasil, já que Tadeu Schmidt, irmão do ex-atleta, apresenta o reality show.

De acordo com o site Metrópoles, fontes ligadas à TV Globo afirmam que internamente é dado como certo o afastamento do apresentador nos próximos dias. Ele teria comunicado à emissora seu desejo de estar com a família neste momento de luto.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Globo ainda não se manifestou sobre a permanência de Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 nesta reta final de temporada.



Na edição desta sexta-feira, será formado o último Paredão do ano. Ana Paula Renault já está emparedada. Milena, Juliano Floss e Leandro Boneco disputarão uma vaga na final. Os outros dois vão para a berlinda com a jornalista.

Já na sua reta final, o BBB 26 terá ainda uma eliminação no domingo (19). A grande final está prevista para a próxima terça-feira (22).

Caso Tadeu Schmidt e a direção do programa optem pelo afastamento do apresentador, algum nome ligado à atração pode vir a substituí-lo. Uma opção seria a ex-BBB Ana Clara, que comanda o programa “Big Show”, no Multishow, e já apresentou outros realities na Globo.

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