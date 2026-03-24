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BBB 26 BBB 26 tem acusações de 'talaricagem' e troca de ofensas no Sincerão Um dos principais confrontos envolveu Jordana Morais e Ana Paula Renault. A troca de farpas gerou reação imediata dos demais participantes e colocou o tema da chamada "talaricagem" no centro da discussão

O Sincerão desta semana no BBB 26 ocorreu antes mesmo da dinâmica oficial, com a noite da segunda-feira, 23, marcada por uma série de embates, acusações e tensões que movimentaram a casa e seguiram repercutindo por horas após o fim da dinâmica.

Um dos principais confrontos envolveu Jordana Morais e Ana Paula Renault, em uma discussão que rapidamente escalou do campo estratégico para ataques pessoais. Jordana acusou a adversária de agir com contradição e maldade dentro do jogo: "Estou expondo a sua maldade e como você se contradiz", disparou.

Sem recuar, Ana Paula respondeu com ironia e endureceu o tom ao trazer à tona uma polêmica envolvendo relacionamentos dentro da casa: "Uai, quem pega o macho da melhor amiga é o quê? Talarica!", rebateu.

A troca de farpas gerou reação imediata dos demais participantes e colocou o tema da chamada "talaricagem" no centro da discussão.

Debate sobre 'talaricagem' divide a casa

A discussão ganhou novas camadas quando Jordana relembrou atitudes anteriores de Ana Paula, acusando a jornalista de incentivar aproximações amorosas dentro do jogo e, agora, condenar comportamentos semelhantes. "Quando a Maxiane estava aqui, você ficava o tempo todo colocando coisa na cabeça dela", apontou.

Ana Paula não negou e assumiu a estratégia: "Mas é isso mesmo. Eu estava jogando e ela caiu", afirmou.

A tensão aumentou quando outros participantes entraram no debate Marciele reagiu defendendo liberdade nas relações: "Viva a liberdade das mulheres, viva!", disse, deixando o ambiente em seguida.

Já Alberto Cowboy tentou encerrar a discussão com uma fala direta: "O Jonas não é de ninguém." Jonas Sulzbach, por sua vez, também se posicionou contra as acusações: "Para existir talaricagem, tem que ter relacionamento. E não existiu", argumentou.

Troca de ofensas e clima explode após a dinâmica

O clima, que já estava tenso durante o Sincerão, piorou ainda mais na madrugada. Uma discussão entre Juliano Floss e Jonas Sulzbach rapidamente saiu do controle.

Ao ouvir comentários sobre si no banheiro, Juliano confrontou os colegas: "Isso é atitude de m****… Você é otário", disparou.

A discussão evoluiu para ataques mais agressivos, com críticas diretas à inteligência do adversário: "Você é burro, você treinou o corpo e não treinou o cérebro", afirmou Juliano.

A troca de ofensas atraiu outros participantes, como Alberto Cowboy, que entrou no embate. O bate-boca seguiu com provocações mútuas, incluindo ironias e ataques pessoais, evidenciando o desgaste emocional dos brothers.

Conflitos paralelos e retratações

Apesar do clima pesado, a madrugada também teve tentativas de reconciliação. Marciele procurou Juliano para se retratar por um comentário feito durante o Sincerão, explicando que interpretou mal uma situação sensível. "Eu achei que você estava brincando com algo delicado para mim", explicou.

Juliano respondeu dizendo que não tinha conhecimento do contexto.

Sincerão tem 'Chato de Galocha' e bate-bocas ao vivo

O Sincerão desta semana ganhou ainda mais intensidade com a dinâmica do 'Chato de Galocha', em que os participantes precisaram apontar quem mais os incomoda dentro da casa e justificar cara a cara.

Um dos momentos mais tensos envolveu Alberto Cowboy e Ana Paula Renault. Ao escolhê-la, o líder foi direto e não poupou críticas: "Ela quer chamar atenção, mas é vazia. Não traz argumentos", disparou.

Ana Paula não deixou barato e, ao longo da dinâmica, também entrou em confronto com outros participantes, especialmente Jonas Sulzbach, a quem escolheu como o mais "chato".

O embate entre os dois fugiu do controle, com troca de acusações e interrupções constantes, a ponto de exigir a intervenção do apresentador Tadeu Schmidt: "Ana Paula e Jonas, eu não estou conseguindo ouvir quem a Jordana chamou", alertou, tentando retomar a ordem.

Jonas protagonizou diversas brigas

Jonas Sulzbach foi um dos nomes centrais da dinâmica e acabou envolvido em mais de um conflito ao vivo.

Logo no início, ele e Gabriela se apontaram mutuamente, relembrando desentendimentos anteriores. A sister acusou o brother de comportamento agressivo: "Ele bateu a porta, me chamou de falsa… foi uma confusão", afirmou.

Jonas rebateu, dizendo que a postura dela muda conforme a conveniência no jogo. A discussão continuou até nos intervalos do programa, com troca de ofensas: "Você é falsa. Fica aí no seu lugar, chatona", disparou ele. "E você é educado? Que bate porta?", retrucou Gabriela.

O gaúcho também entrou em confronto com Juliano Floss, relembrando antigas rusgas: "Engraçado, o Juliano está no jogo. A planta está acordando", ironizou.

A provocação rapidamente virou discussão, com Juliano criticando atitudes do rival e Jonas respondendo com ataques pessoais, incluindo acusações de falta de protagonismo no jogo.

Juliano e Marciele trocam acusações pesadas

Outro momento marcante foi o embate entre Marciele e Juliano Floss. Ao escolhê-lo como 'Chato de Galocha', a sister trouxe à tona uma situação delicada envolvendo sua saúde emocional. "Você falou que eu estava me tremendo em um momento que era uma crise de ansiedade, e eu precisei de atendimento médico", afirmou.

Juliano negou: "Eu não falei de crise nenhuma", interrompeu.

A discussão escalou rapidamente, com Marciele reagindo de forma firme: "Cala a boca e deixa eu falar", disse, antes de reforçar sua autonomia dentro do jogo: "Eu beijo quem eu quiser. Você não pode falar nada sobre mulheres."

Rivalidades se consolidam ao vivo

A dinâmica também evidenciou rivalidades mais antigas. Chaiany, por exemplo, escolheu Ana Paula Renault e criticou a repetição de conflitos: "Você está na mesma briga desde o começo do programa", disse.

Ana Paula interrompeu: "Até uma sair", respondeu, indicando que o embate entre as duas está longe de acabar.

Quem votou em quem no Sincerão

Confira como ficaram as escolhas do 'Chato de Galocha':

Alberto Cowboy - Ana Paula Renault

Ana Paula Renault - Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach - Gabriela

Gabriela - Jonas Sulzbach

Juliano Floss - Jonas Sulzbach

Marciele - Juliano Floss

Chaiany - Ana Paula Renault

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