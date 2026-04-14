BBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumo
Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14
Os brothers do BBB 26 participaram de mais um Sincerão no programa nesta segunda, 13. A dinâmica foi mais simples, com os brothers na sala da casa do reality. Eles precisaram indicar uma atitude de um dos colegas que nunca vão repetir. Veja como foi abaixo.
Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14. Ana Paula, Juliano e Gabriela disputam o Paredão.
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Ana Paula
Escolheu: Jordana
Atitude: Tentar imprimir a sua verdade.
Gabriela
Escolheu: Milena
Atitude: Provocar sem freios.
Juliano
Escolheu: Gabriela
Atitude: Ser insegura e explosiva.
Jordana
Escolheu: Ana Paula
Atitude: Criar situações para ter um enredo.
Leandro Boneco
Escolheu: Gabriela e Jordana
Atitude: Julgar um livro pela capa.
Milena
Escolheu: Gabriela
Atitude: Ser desleal com alguém.