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Big Brother Brasil

BBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumo

Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14

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BBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumoBBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumo - Foto: TV Globo/Divulgação / Estadão

Os brothers do BBB 26 participaram de mais um Sincerão no programa nesta segunda, 13. A dinâmica foi mais simples, com os brothers na sala da casa do reality. Eles precisaram indicar uma atitude de um dos colegas que nunca vão repetir. Veja como foi abaixo.

Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14. Ana Paula, Juliano e Gabriela disputam o Paredão.

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Ana Paula

Escolheu: Jordana

Atitude: Tentar imprimir a sua verdade.

Gabriela

Escolheu: Milena

Atitude: Provocar sem freios.

Juliano

Escolheu: Gabriela

Atitude: Ser insegura e explosiva.

Jordana

Escolheu: Ana Paula

Atitude: Criar situações para ter um enredo.

Leandro Boneco

Escolheu: Gabriela e Jordana

Atitude: Julgar um livro pela capa.

Milena

Escolheu: Gabriela

Atitude: Ser desleal com alguém.
 

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