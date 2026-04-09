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Big Brother Brasil

BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Próxima eliminação acontece no domingo, 12

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BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o ParedãoBBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão - Foto: Reprodução/Globoplay

O BBB 26 terá um "botão misterioso" decisivo para a próxima formação do Paredão. Nesta quinta-feira, 9, o botão aparecerá na casa e, quem apertar, poderá escolher uma das pessoas emparedadas para um contragolpe na formação da berlinda da sexta, 10.

Na sexta à tarde, ainda ocorre a Prova do Anjo. A próxima eliminação acontece no domingo, 12.

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Dinâmica do BBB 26

- Quinta, 9: Botão misterioso e Prova do Líder.

- Sexta, 10: Prova do Anjo e formação do Paredão (um emparedado pelo Líder, um pela casa e outro pelo contragolpe).

- Domingo, 12: Eliminação.
 

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