REALITY SHOW "BBB 26" terá cinco Casas de Vidro; confira o que já se sabe sobre o reality show

Falta pouco mais de um mês para a estreia do "BBB 26", que acontece no dia 12 de janeiro de 2026 na TV Globo, e os detalhes sobre o reality show já começam a ser desvendados. Uma das novidades importantes da nova edição são as Casas de Vidro: neste ano, cinco delas estarão espalhadas pelo país, simultaneamente. Com isso, o público de Norte a Sul terá contado com a conhecida dinâmica de escolher um participante do reality a partir da experiência do pré-confinamento.

O apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o assunto no evento Up Front, da TV Globo, destinado ao mercado publicitário, no último mês de outubro. “A primeira grande decisão do BBB 26 vai ser tomada aqui...Em Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil”.

Novas dinâmicas de jogo e participação do público

Uma das grandes apostas da 26ª edição é dar ao público maior poder de decisão: metade dos participantes poderá ser escolhida pelos espectadores. Também foi anunciada a possibilidade de substituir um participante a qualquer momento, se for considerado “fraco” ou pouco participativo: é a política de tolerância zero com "plantas".

Além dos já tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos), o "BBB 26" incluirá um terceiro grupo: Veteranos. São ex-BBBs que retornam para competir.

O Big Fone, elemento tradicional do programa, ganhará também três versões distintas, com o público decidindo qual delas tocará e que tipo de mensagem será enviada.

A votação patrocinada será integrada ao Globoplay, permitindo que usuários votem diretamente pela plataforma durante o programa ao vivo.

Haverá uma versão inspirada no Cartola chamada Cartola BBB, na qual o público montará times com participantes do programa e ganhará pontos conforme o desempenho dos jogadores.

Ao contrário de edições anteriores com disputa em duplas no início do jogo, o "BBB 26" terá competição individual desde o primeiro dia.

