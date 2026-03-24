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BBB 26 terá duas eliminações na sequência e definirá o Top 10; veja dinâmica dos próximos dias

Programa se aproxima da reta final da disputa

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Big Brother Brasil 26, da GloboBig Brother Brasil 26, da Globo - Foto: Divulgação/Gshow

O BBB 26 se aproxima de seu encerramento. A menos um mês da final, o reality show chega ao seu Top 10 em breve.

Nos próximos dias, os participantes passarão por duas Provas do Líder e dois Paredões. Nesta terça-feira (24), haverá uma das eliminações e na próxima quarta-feira (25), ocorre a última Festa do Líder.

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Como sempre, a quinta-feira (26), contará com a Prova do Líder. No dia seguinte, sexta-feira (27), o programa terá a Prova do Anjo e, ainda no mesmo dia, ocorrerá a formação do próximo Paredão, cujo resultado será revelado no domingo (29).

Ainda no domingo, os participantes restantes enfrentarão uma nova Prova do Líder, que levará a mais um Paredão. O resultado desta berlinda será divulgado na terça-feira (31).
 

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