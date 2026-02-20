Sex, 20 de Fevereiro

reality show

BBB 26 terá Sincerinho na sexta e Big Fone no sábado

Paredão da semana terá Duelo de Risco

BBB 26 terá Sincerinho na sexta e Big Fone no sábado - Foto: Globo/Fábio Rocha

A dinâmica da semana será agitada no BBB 26. Nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o programa vai ter um Sincerinho na sexta, 20, e um Big Fone que vai tocar ao vivo no sábado, 21.

No Sincerinho, os brothers terão de escolher três colegas que estariam em seu "paredão perfeito". Já na dinâmica do Big Fone, o brother que o atender terá de escolher um participante para enfrentar mais um Duelo de Risco.

Dinâmica da semana no BBB 26:

