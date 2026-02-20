A- A+

reality show BBB 26 terá Sincerinho na sexta e Big Fone no sábado Paredão da semana terá Duelo de Risco

A dinâmica da semana será agitada no BBB 26. Nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o programa vai ter um Sincerinho na sexta, 20, e um Big Fone que vai tocar ao vivo no sábado, 21.

No Sincerinho, os brothers terão de escolher três colegas que estariam em seu "paredão perfeito". Já na dinâmica do Big Fone, o brother que o atender terá de escolher um participante para enfrentar mais um Duelo de Risco.

Dinâmica da semana no BBB 26:

Quinta (19): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta (20): Sincerinho

Sincerinho Sábado (21): Prova do Anjo, Big Fone e Duelo de Risco

Prova do Anjo, Big Fone e Duelo de Risco Domingo (22): Presente do Anjo e formação de Paredão



