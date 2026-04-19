BBB 26: Leandro Boneco é eliminado com 52% no último paredão da temporada
Na disputa, o participante acabou levando a pior no confronto contra Milena, com 43,30%, e Ana Paula, com 4,51%
Leandro Boneco não resistiu ao último paredão da temporada do Big Brother Brasil (BBB) 26, neste domingo (19), e foi eliminado com 52,19% dos votos. Na disputa, o participante acabou levando a pior no confronto contra Milena, com 43,30%, e Ana Paula, com 4,51%.
Com a saída de Boneco, Ana Paula e Milena se juntam a Juliano Floss para disputar a grande final do BBB 26, que será realizada na próxima terça-feira (21).
Na sua despedida com os brothers, Boneco desejou boa sorte aos finalistas e agradeceu à torcida que lhe apoiou. "Obrigado, Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado a todo mundo que votou, que torceu, que lutou comigo todos os dias que estive dentro desta casa. Muito obrigado!".
Baiano, de 42 anos, Leandro Boneco entrou no BBB 26 após resistir à dinâmica do Quarto Branco, no começo do reality. Produtor cultural, o participante enfrentou bastante dificuldades na infância e chegou a trabalhar para ajudar no sustento de casa. O brother chegou a morar na rua por cerca de uma ano.
Durante a edição, o participante disputou seis vezes o paredão e conquistou uma liderança.
Finalistas
Natural de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos. A jornalista participou do Big Brother Brasil 16 e ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!” ao voltar imune de um paredão falso. Ela retornou ao reality como Veterana depois de se consolidar como apresentadora de TV e personalidade da mídia.
Juliano Floss, de 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina. Dançarino e influenciador digital, o brother soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele chegou ao programa como Camarote.
Natural de Itambacuri, interior de Minas Gerais, Milena, de 26 anos, trabalha como babá e recreadora de festas. A sister tem uma imrã gêmea, Mile, com quem viveu em um abrigo até os sete anos de idade, por conta de dificuldades financeiras da mãe. Ela chegou ao programa como Pipoca.