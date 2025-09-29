A- A+

BBB 26 BBB 26: vai ter cinco casas de vidro e grupo de 'veteranos', com participantes de edições anteriores TV Globo anunciou novidades do reality show nesta segunda-feira

O ano de 2025 ainda não acabou, mas 2026 já bate à porta — pelo menos no que diz respeito a novidades do "Big Brother Brasil", sempre a primeira grande estreia televisiva do ano. A TV Globo divulgou nesta segunda-feira (29) algumas mudanças na 26ª edição do reality show, ainda sem data de estreia anunciada.

Sabe-se, no entanto, que o programa agora tem, além de "pipocas" e "camarotes", ou seja, anônimos e famosos, um grupo de "veteranos". Isso quer dizer que participantes de outras edições do BBB voltam para a casa mais vigiada do Brasil em 2026.

Outra grande novidade é a construção de cinco casas de vidro, funcionando simultaneamente em cada uma das regiões do Brasil, de onde saem alguns dos jogadores, escolhidos pelo público. A audiência, aliás, segundo a emissora, ganha papel ainda mais preponderante no ano que vem. Pela primeira vez na história do "Big Brother Brasil", ela tem a oportunidade de substituir um jogador da casa.

"Essa substituição virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa do 'BBB'", diz o comunicado da emissora". "Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa."

Desta vez, a casa mais vigiada do Brasil também tem não dois, mas três Big Fones. Fica nas mãos do público qual deles toca e que mensagem é transmitida.

