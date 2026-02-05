A- A+

reality show BBB 26: vetada de festa por Maxiane, Ana Paula não pretende cumprir desafio do Barrado no Baile Veterana deve retornar a casa apenas na manhã desta quinta-feira (5)

Maxiane escolheu Ana Paula Renault para vetar da Festa do Líder nesta quarta-feira, 4, no BBB 26. A sister citou uma provocação de Ana Paula após a veterana voltar do Paredão da terça, 3, como justificativa para indicar a sister no Barrado no Baile. Já na sala reservada ao desafio, a veterana deu indícios de que não pretende voltar à festa.

"Não ia escolher a Ana Paula, mas hoje eu estava tomando café em paz e ela fez questão de ir lá fazer a provocação dela", disse Maxiane. Após a decisão, as duas começaram a discutir.

"Se tirar suas provocações e seu veneno, não sobra nada de você", disse a líder a Ana Paula. "Eu acho que você devia comemorar no dia que você voltasse do Paredão", comentou a veterana sobre a Festa do Líder, que tem "universo pop" como tema.

Ana Paula não pretende cumprir desafio

Ao chegar no quarto do Barrado no Baile, Ana Paula deu indícios de que não pretende voltar à festa de Maxiane. O desafio consiste em pintar um desenho gigante da líder.

A veterana citou estar sentindo desconfortos no corpo após uma semana cumprindo o desafio do Monstro. Logo após, ela disse: "Eu vou ficar deitadinha, bonitinha. Se bem que posso fazer minha própria arte... Não, não sou tão má assim".

O momento ainda não foi transmitido para o público, apenas no pay per view do programa. O reality começa mais tarde nesta quarta, após o futebol.



