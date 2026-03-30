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Big Brother Brasil BBB 26: voto de Samira em Juliano expõe racha no grupo e vira debate entre aliados após Paredão Troca de farpas continua e Solange diz a Ana Paula para ter cuidado com 1º de abril, dia da mentira

A madrugada desta segunda-feira, 30, no BBB 26 foi marcada por tensão e acertos de contas após a formação do 12º Paredão. Enquanto Solange Couto discutiu com Ana Paula durante a votação, o voto de Samira em Juliano veio à tona e gerou um efeito dominó entre aliados, com direito a confrontos, tentativas de apaziguamento e desabafos sobre mágoas antigas. Veja o resumo:

Solange e Ana Paula discutem ao fim da votação

Após indicar Solange ao Paredão, Ana Paula resgatou falas da sister em relação à maternidade. "Em 2026, uma mulher não pode escolher se ela quer casar ou não, se ela quer ou não ter filhos…", diz Ana Paula. "Eu não falei isso não, Ana Paula", rebate Solange.

A troca de farpas continua e Solange diz a Ana Paula para ter cuidado com 1º de abril, dia da mentira. "Estou tendo e muito, por isso que você tá no Paredão", responde Ana Paula.

Samira confessa voto em Juliano

Juliano faz a contagem de votos e diz que Samira votou nele. "Ela votou, se não ela ia falar sem problema nenhum. Todas as vezes que vocês estavam falando de voto ela saía de propósito."

Em conversa com Milena, Samira admite que votou no dançarino. "Se eu votasse em outra pessoa não seria coerente ao meu coração "

Milena se levanta da conversa e diz que os pensamentos de Juliano em relação a Samira estão concretizados. "Agora está concretizado o que ele está pensando de você, você quer ele fora daqui", afirma Milena.

Milena conta voto de Samira para Ana Paula

Milena conta a Ana Paula que Samira votou em Juliano e justificou que o brother a deixou agressiva. "Eu fico triste porque eles tinham amizade tipo irmãos", diz Milena. "Eu acho que podem voltar, tem três semanas [de programa] ainda, é muita coisa", opina Ana Paula.

Samira chega no meio da conversa entre as duas e cita o voto em Juliano. "Não sei se ficou legal pra você lá fora isso não, tá?", diz Milena. "Não precisava, a gente tinha outras inimizades e ele não votou em você", completa Ana Paula.

Ana Paula e Milena seguem defendendo o dançarino e Samira diz que tem assuntos mal resolvidos com ele desde o início do reality, quando foi indicada ao Paredão por ele e Sol Vega durante uma dinâmica.

Ana Paula justifica voto de Samira para Juliano

Ana Paula conversa com Juliano sobre o voto de Samira e diz que a sister explicou que estava exaltada e por isso votou nele. "Ela falou que se ganhasse o líder, ela não colocaria você. Eu acredito, ela não colocaria você."

Ana Paula aconselha Juliano a colocar na balança o peso do que outros participantes fizeram com o grupo. "Respira, hoje não foi um dia bom pra nenhum de nós."

Minutos depois, Ana Paula dá o mesmo conselho a Samira e diz que conversou com Juliano sobre o assunto. "Hoje eu votei nele, amanhã eu já não sei", diz a gaúcha.

Samira desabafa sobre briga com Juliano

Na cozinha, Milena retoma a briga de Samira com Juliano. A gaúcha diz que quase foi expulsa do programa por causa das falas do dançarino.

A gaúcha diz que Juliano tocou em assuntos sensíveis para ela e que os dois não têm nada em comum para seguir com uma amizade fora do reality.

Milena aconselha Samira a pensar com a cabeça fria e a sister pede que ela não toque mais no assunto, pois é delicado. "Só de lembrar eu fico nervosa, se tu ficar revivendo, pra mim não vai ser legal."

Ana Paula desperta a casa

Com a Central do Líder, Ana Paula usa o despertador e sai do quarto para ver as reações dos participantes ao achar que não foi ela que acionou o alarme.

Sentada com Samira, Chaiany e Gabriela, a líder se diverte com o toque do despertador e ao ver Gabriela correr para o Big Fone.

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