BBB 26: Jonas vence prova do líder e comemorará aniversário na liderança
Participante fará 40 anos em pleno reinado na casa
O Big Brother Brasil 2026 conheceu o novo líder da semana. Nesta quinta-feira (05), Jonas venceu todas as etapas e se consagrou na liderança. De quebra, o participante ainda poderá comemorar o aniversário no reinado da casa.
Na primeira fase, os participantes ficavam dentro de cabines e de longe buscavam pegar chaveiros, que dentro tinham tickets com um código numérico para abrir as cabines. Os dois primeiros avançavam à fase semifinal.
A casa foi dividida em duas baterias:
Coletes brancos:
1 - Boneco
2 - Solange
3 - Gabriela
4 - Edílson
5 - Marcelo
6 - Jonas
7 - Sol
8 - Ana Paula
9 - Milena
10 - Juliano
Coletes azuis:
1 - Maxiane
2 - Babu
3 - Chaiany
4 - Breno
5 - Marciele
6 - Sarah
7 - Jordana
8 - Alberto
9 - Samira
Entre o grupo que começou com os coletes brancos, Jonas e Solange foram os mais rápidos e avançaram. Já entre os azuis, Chaiany e Marciele venceram.
Na segunda parte, os quatro semifinalistas tinham uma espécie de sinuca, em que era necessário pegar três dados diferentes e encaminhar para uma bancada, os dois mais rápidos iam para rodada final.
Na semifinal, Jonas teve muita facilidade e conseguiu completar a prova rapidamente. Em uma disputa um pouco mais acirrada, Marciele foi um pouco mais rápida que Solange e conseguiu a última vaga.
A finalíssima era basicamente a mesma dinâmica. Novamente com extrema facilidade, Jonas conseguiu reunir os três bloquinhos e conquistou a liderança da semana.