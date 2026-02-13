BBB 26: acusado de "roubar" na Prova do Líder, Alberto Cowboy discute com Ana Paula e Samira
Participante afirmou que, se tivesse desrespeitado alguma regra, teria sido alertado pela produção
Participantes do BBB 26 protagonizaram uma briga generalizada na tarde desta sexta-feira (13), após serem eliminados da Prova do Líder. Samira e Alberto Cowboy trocaram acusações sobre o comportamento na dinâmica.
A discussão começou após Ana Paula Renault criticar a estratégia de Cowboy durante a prova de resistência. Segundo a jornalista, o adversário estava manipulando os dados.
O empresário rebateu, afirmando que uma aliada de Ana Paula agiu da mesma maneira que ele. “Como a Samira fez antes de mim? Você não viu. Ela fez, sim. Ela não jogou”, afirmou.
Após Leandro Boneco entrar na discussão, Cowboy respondeu com ironia. “Vai lá no Confessionário reclamar lá. Vai chorar? Manda áudio. Reclama com a produção. Tenho certeza que fiz tudo dentro da regra. Se fosse errado, seriam os primeiros a corrigirem”, disse.
Breno também criticou a atitude de Alberto. “A primeira vez que acontece, pode ser que a produção não veja. Mas a segunda vez foi, você fez intencionalmente. O resto começou a fazer”, comentou.
Momentos depois, Samira confrontou Alberto. “Você repetiu sobre a manipulação de dados. Eu joguei o dado na cagada, caíram os dois”, defendeu a gaúcha.
“O detentor da moral e dos bons costumes roubou a prova, admitiu e tá querendo jogar a culpa em você”, opinou Ana Paula. Cowboy insistiu que sua estratégia foi a mesma utilizada por Samira.
“Se ela [Ana Paula] está me acusando de roubo, ela também está falando que você roubou. Não falei que você roubou hora nenhuma”, apontou Alberto, ao responder a gaúcha.