Big Brother Brasil BBB 26: Jonas Sulzbach vence Prova do Líder pela terceira vez consecutiva Prova ocorreu em duas etapas, sendo a primeira realizada em duplas

A edição do Big Brother Brasil desta quinta-feira (19) trouxe mais uma Prova do Líder. Jonas Sulzbach levou a melhor no jogo de habilidade, conquistando a liderança do BBB 26 pela terceira vez consecutiva.

A dinâmica teve início antes mesmo do programa ao vivo. Reunidos na sala, os participantes tiveram que participar de um sorteio, retirando bolinhas de uma caixa.

Marciele retirou a única bolinha branca, ficando automaticamente de fora da Prova do Líder. Os demais competidores sortearam bolas da cor vermelha e, por isso, permaneceram aptos a disputar a liderança.



Tadeu Schmidt, apresentador do programa, explicou que a exclusão de uma pessoa da disputa foi motivada pela desclassificação de Edilson Capetinha do programa. A prova estava prevista para ser realizada por oito duplas, mas com a expulsão do ex-jogador de futebol do reality restaram apenas 15 pessoas na casa.

Como ocorreu a Prova do Líder?

No lado externo da casa, os “brothers” encontraram um circuito em um cenário que simula a cidade de Amsterdã, na Holanda. Para a realização da prova, que ocorreu em duas etapas, os participantes formaram duplas.

Na primeira fase, era necessário encher uma bolsa com um líquido que simulava cerveja, passar por uma ponte de espumas e transferir a bebida para o parceiro. A outra pessoa da dupla tinha que atravessar uma piscina de bolinhas e depositar o líquido em um recipiente.

Os competidores precisavam repetir o percurso até conseguir pegar a bolinha vermelha que estava no recipiente final. Jonas, Alberto Cowboy, Samira e Chaiany, que conseguiram completar a prova em menor tempo, seguiram para a segunda etapa.



Última etapa

Na fase final do jogo, os quatro classificados competiram individualmente. Ao longo de três rodadas, cada um deles tinha o direito de arremessar uma bola na pista, podendo alcançar pontuações diferentes ao chegar do outro lado.



Milena e Jonas chegaram a ficar com pontuações próximas, mas o brother conseguiu superar a adversária. O veterano escolheu Alberto Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabi para acopanhá-lo no Vip.

