Dinâmica da semana do BBB 26 terá Big Fone e Duelo de Risco; entenda

O BBB 26 terá Big Fone e Duelo de Risco nos próximos dias. Tadeu Schmidt anunciou nesta quinta-feira (19) como será a dinâmica da semana, que levará até o sexto Paredão deste ano.

“Amanhã, a gente vai fazer um Sincerinho na casa. Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver”, adiantou o apresentador para o público.

A Prova do Anjo será realizada no sábado (21), e, à noite, o Big Fone vai tocar durante o ao vivo. Quem atender terá que escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco.

“Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune”, disse Tadeu Schmidt. No domingo (22), o Anjo imuniza uma pessoa ou duas, caso ele abra mão do vídeo da família.

Além do indicado do Líder e do mais votado pela casa, o emparedado pelo Duelo de Risco tem o direito de dar um Contragolpe e emparedar mais um. Com o poder comprado na Máquina do Poder, Alberto Cowboy vai tirar uma pessoa da Prova Bate e Volta.



“Essa pessoa vai direto pro Paredão. Com isso, duas pessoas jogam a Prova Bate e Volta, uma se salva, e tá formado o Paredão triplo”, explicou o apresentador.

