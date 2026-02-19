Dinâmica da semana do BBB 26 terá Big Fone e Duelo de Risco; entenda
Telefone do reality vai tocar neste sábado (21), durante o ao vivo
O BBB 26 terá Big Fone e Duelo de Risco nos próximos dias. Tadeu Schmidt anunciou nesta quinta-feira (19) como será a dinâmica da semana, que levará até o sexto Paredão deste ano.
“Amanhã, a gente vai fazer um Sincerinho na casa. Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver”, adiantou o apresentador para o público.
A Prova do Anjo será realizada no sábado (21), e, à noite, o Big Fone vai tocar durante o ao vivo. Quem atender terá que escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco.
Leia também
• BBB 26: Festa do líder é marcada por farpas de Ana Paula e troca de quarto entre aliados
• BBB 26: Após eliminação, Marcelo critica indicação de Jonas e admite que faltou posicionamento
• Conheça a Máquina do Poder, nova dinâmica do BBB 26 que interfere na formação do Paredão
“Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune”, disse Tadeu Schmidt. No domingo (22), o Anjo imuniza uma pessoa ou duas, caso ele abra mão do vídeo da família.
Além do indicado do Líder e do mais votado pela casa, o emparedado pelo Duelo de Risco tem o direito de dar um Contragolpe e emparedar mais um. Com o poder comprado na Máquina do Poder, Alberto Cowboy vai tirar uma pessoa da Prova Bate e Volta.
“Essa pessoa vai direto pro Paredão. Com isso, duas pessoas jogam a Prova Bate e Volta, uma se salva, e tá formado o Paredão triplo”, explicou o apresentador.