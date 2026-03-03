Briga generalizada toma conta do BBB 26 na madrugada após Sincerão
Ana Paula e Babu protagonizaram um embate direto com ofensas pessoais
A madrugada desta terça-feira (3) foi marcada por uma briga generalizada no BBB 26 após o Sincerão, que exigiu que os participantes apontassem "o maior traidor da casa". Após a dinâmica, o cenário da casa rapidamente escalou para gritos, acusações de manipulação, troca de ofensas pessoais e embates diretos entre Babu e Ana Paula, Breno e Marciele, além de novos atritos envolvendo Milena, Gabriela, Samira e Solange. Veja o resumo:
Babu, Milena e Ana Paula brigam após Sincerão
Babu, Ana Paula e Milena discutiram após o Sincerão. O ator foi apontado pelas mineiras como o ‘maior traidor da casa’ e questionou o título.
O assunto é a prova do Anjo em que Babu eliminou Ana Paula, que consequentemente eliminou Juliano. O ator alegou que usou uma brincadeira de escolha aleatória para tirar a jornalista da disputa e foi confrontado. "Eu sou um ator com o cachê muito caro para participar do seu roteiro de quinta categoria."
Ana Paula questiona o afastamento do ex-grupo e aconselha Chaiany a ter cuidado com quem ela escuta. "Quando você conversava com a gente, a gente nunca te manipulou", afirmou a jornalista. "Toda vez que falam alguma coisa, eu dou minha opinião", responde a goiana.
A briga continua e Ana Paula insiste que fazer uma brincadeira de aleatório durante uma prova é não se comprometer com o jogo. "Como um homem da sua idade, numa prova dessa fala que fez ‘uni-duni-tê’? É feio, é pequeno", diz Ana Paula. "Pequena é você, quem é você? Você que é desse tamanhozinho", rebateu o ator.
Ana Paula questiona porque Babu não votou em Chaiany na dinâmica para ganhar um apartamento já que eles se chamam de pai e filha no reality. "É um carinho, não é uma manipulação", justifica Babu.
Babu aumenta o tom de voz e chama Ana Paula para enfrentá-lo no Paredão. A jornalista revela que votou nele e pergunta porque ele está gritando. "Eu grito, eu berro, eu falo como eu quiser", grita Babu.
Babu diz que tem outros meios de sobreviver caso não ganhe o reality e Leandro tenta tirar o brother da discussão. "Se eu não ganhar aqui eu tenho meu trabalho. Se você não ganhar, pede as coisas à sua família."
Ana Paula reforça que o brother é traidor e Babu sugere que ela tenha privilégios. "Só porque você é magra, loira e branca", afirma. "Eu acho que você não deveria entrar nessa seara, por que não tem a ver. A gente está aqui como competidores do BBB 26", responde Ana Paula.
Breno e Marciele se desentendem e discutem sobre alianças
Marciele apontou Breno como "maior traidor da casa" e os dois discutiram no gramado. "Quando eu comecei a te contar as coisas e eu dizia assim: ‘Não conta para Marcelo‘. E você falou ‘eu contei para o Marcelinho’", justifica Marciele. Breno diz que só teve uma informação que a sister pediu para não contar.
Marciele diz que Breno estava votando contra o próprio grupo e que já tinha visto o modelo conversando com outras pessoas sobre voto.
Os dois seguem discutindo sobre de quem foi a responsabilidade pelo afastamento de Breno no grupo. "Eu fui leal, vocês não". afirma Breno. "Leal a quem? Tomando atitudes, fazendo leva e traz, me poupe", responde Marciele.
Gabriela e Milena batem boca
Tentando defender Chaiany, Gabriela acusou Milena de não ser leal à sister. "Eu nunca fui amiga e nem aliada", justificou Milena. Ao mesmo tempo, Ana Paula e Babu seguiram discutindo sobre a prova do Anjo.
Milena diz que não é obrigada a escutar Gabriela e que a sister se faz de inocente na casa. "Você se finge de besta e infantil aqui pra sobreviver. Lá na Casa de Vidro eu conheci uma pessoa, aqui eu conheci uma totalmente diferente", afirmou Milena.
Babu volta a discutir com Ana Paula
Na cozinha, Babu volta a discutir com Ana Paula e a sister afirma que ele não quis se comprometer no jogo quando escolheu fazer ‘uni-duni-tê’. "Você que pensa que não tem nada a ver. É aleatório", diz Babu.
Babu diz que todos na casa se comprometem e lembra que Ana Paula chamou Solange quando ainda eram aliadas para disputar uma prova com ela. "Porque assim como eu, a Solange é uma das piores de prova e eu queria ganhar", justificou a sister.
Cowboy comenta brigas após Sincerão
No quarto com Marciele e Jordana, Cowboy se empolga ao contar como foi assistir as brigas após o Sincerão. O brother acredita que Juliano será mais um alvo na casa pois está perdido entre Ana Paula e Babu.
Babu desabafa com aliados
Em conversa com Leandro e Solange, Babu diz que a casa ficou pequena demais para viver com Ana Paula. "Quem traiu quem aqui? Por que a gente não se juntou e foi nela? Quem é traidor aqui? Quem é manipulador aqui?"
O ator diz que se as pessoas admiram Ana Paula, o BBB 26 não é dele. Se as pessoas preferem esse joguinho sujo da Ana Paula esse BBB não é meu, não adianta eu ficar aqui mais tempo."
Samira conversa com Solange e Babu
Após ser apontada por Solange como a maior traidora da casa, Samira decidiu confrontar a atriz e quis entender o motivo da escolha. A sister disse que foi chamada de fraca pela atriz. "Não te chamei de fraca (...), você interpretou mas não foi o que eu disse, não ponha palavras na minha boca."
A conversa muda e Samira questiona se Babu realmente fez ‘uni-duni-tê’ na prova do Anjo. "Rolou o aleatório porque pra mim tanto faz quem fosse o Anjo, porque eu sabia que ia dar [o Monstro] para alguém de lá se cansar."
Milena chega na varanda e sai com Samira. Babu diz que a sister só foi tirar a gaúcha da conversa e Solange afirma que Ana Paula mandou.