BBB 26 BBB 26: Leandro Boneco ganha apartamento em ação surpresa Escolhidos pelos demais participantes do reality, Leandro, Jordana e Milena disputaram a etapa final da dinâmica

A noite desta segunda-feira (2), foi diferente no BBB 26. Para celebrar os 50 dias de programa, os participantes foram surpreendidos com uma dinâmica especial que valia um apartamento, o primeiro entregue nesta edição.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a tarde. Ele destacou que a ocasião era simbólica para o reality e indicava que algo importante estava por vir, em clima de celebração pela metade da temporada.

Como funcionou a dinâmica

Na primeira etapa, os brothers precisaram se dividir em três grupos. Cada equipe escolheu um líder e, em seguida, os integrantes votaram individualmente em quem, dentro do próprio grupo, merecia ganhar o imóvel. Não era permitido votar em si mesmo. Em caso de empate, o líder teria o voto de minerva.



Ao final da votação interna, três nomes avançaram para a fase decisiva: Milena, representando o primeiro grupo, Leandro Boneco, pelo segundo e Jordana, escolhida pelo terceiro.

Final definida na sorte

A segunda etapa foi marcada por uma dinâmica de sorte. Diante de três casas numeradas, cada finalista precisou escolher uma delas Apenas uma garantia o prêmio.

Na ordem do sorteio, Leandro optou pela Casa 1, Milena ficou com a 3 e Jordana escolheu a 2. A Casa 1 era a premiada e, assim, o brother garantiu o apartamento.

Ao perceber que havia vencido, Leandro se emocionou e foi abraçado pelos colegas. Ele afirmou que vinha tentando conquistar o prêmio em provas anteriores e celebrou o fato de ter conseguido, mesmo que em uma dinâmica de sorte.



