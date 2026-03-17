Após vencer Paredão Falso, Breno Corã é eliminado de verdade e deixa BBB 26 com 58,96% dos votos
O modelo e biólogo disputou a permanência na casa com Ana Paula Renault e Leandro Boneco
Breno Corã foi o eliminado do nono Paredão do Big Brother Brasil 2026, na noite desta terça-feira (17). O biólogo e modelo mineiro, que entrou no reality show após participar da Casa de Vidro, deixou o programa com 58,96 % dos votos.
O integrante do grupo Pipoca estava na berlinda com Ana Paula Renault e Leandro Boneco. A disputa ficou concentrada entre o eliminado e a jornalista mineira, que obteve segundo lugar, com 25,17 % dos votos, enquanto o baiano recebeu apenas 15,87 %.
Trajetória no Programa
Aos 33 anos, Breno entrou no BBB 26 através de uma das cinco Casas de Vidro instaladas em diferentes regiões do Brasil. Durante três dias, ele ficou confinado, ao lado de mais três pessoas, na estrutura colocada em um shopping em São Caetano do Sul, em São Paulo.
Breno não foi o escolhido pelo público para entrar no reality. No entanto, com a desistência de Marcel Felipe logo após a saída da Casa de Vidro, ele acabou ficando com a vaga. Essa não foi a única vez que o modelo ganhou uma nova chance no jogo.
No começo de março, o mineiro participou de um Paredão Falso, disputado com Alberto Cowboy e Jordana. Mais votado pelos espectadores, ele permaneceu um dia em um quarto secreto, com direito a acessar as câmeras e convidar outro confinado para acompanhá-lo. Ele escolheu Juliano Floss e os dois retornaram juntos para a casa durante a Festa do Líder, surpreendendo os demais participantes.
Durante sua participação no programa, o Pipoca fez e desfez diversas alianças, mas não conseguiu se firmar em nenhum grupo. O modelo teve embates diretos com Ana Paula Renault, que foi várias vezes criticada por ele.
Como foi definido o Paredão
A formação do nono Paredão do BBB 26 começou no sábado (14), em uma dinâmica que fazia referência à brincadeira “Pedra, Papel e Tesoura”, com brothers e sisters divididos em três grupos com esses nomes. Segundo a lógica do jogo popular, um grupo escolhia emparedar um participante do outro grupo.
Ana Paula, Jonas e Leandro foram os emparedados da dinâmica. No entanto, ao escolher uma caixa premiada durante a Máquina do Poder, no domingo (15), Jordana livrou Jonas da berlinda.
Líder da semana, Alberto Cowboy indicou Breno ao Paredão. Solange Couto foi a mais indicada pela casa, mas conseguiu se salvar de ir para a berlinda ao participar da Prova Bate e Volta.