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BBB 26 Casa do BBB 26 entra no Tá com Nada pela segunda vez; saiba o motivo Durante o Tá com Nada, os participantes perdem acesso às regalias e passam a contar apenas com itens básicos de alimentação

A casa do BBB 26 entrou no Tá com Nada pela segunda vez na temporada após uma punição gravíssima aplicada a Jonas Sulzbach. O participante fez café na cozinha da Xepa e perdeu 500 estalecas, o que levou toda a casa à penalização coletiva.

Na manhã desta sexta-feira, 20, os confinados foram acordados ao som da sirene que sinaliza a mudança nas condições de alimentação.

Leandro e Chaiany foram alguns dos primeiros a perceber a situação ao descerem do quarto Sonho do Grande Amor e encontrarem Jonas na cozinha. O brother explicou o ocorrido aos colegas enquanto os demais participantes acordavam.

Na noite anterior, Jonas havia sido escolhido por Alberto Cowboy para integrar o Vip, ao lado de Jordana e Marciele. Com a punição, no entanto, todos os moradores da casa passaram a enfrentar o cardápio restrito do Tá com Nada.

Alerta já havia sido feito

Desde o início da semana, os participantes demonstravam preocupação com o Vacilômetro próximo do limite. O Vacilômetro contabiliza infrações cometidas pelos participantes ao longo do confinamento. Ao atingir o limite estabelecido, a consequência é coletiva: toda a casa é penalizada, independentemente de quem cometeu o erro.

Em conversa na casa, Chaiany, Jonas e Milena chegaram a alertar os colegas sobre o risco de punição coletiva caso novas infrações fossem cometidas.

Essa é a segunda vez que a casa enfrenta o Tá com Nada no programa. A primeira ocorreu em 2 de fevereiro, após uma sequência de punições envolvendo Ana Paula Renault e Milena.

O que muda no Tá com Nada

Durante o Tá com Nada, os participantes perdem acesso às regalias e passam a contar apenas com itens básicos de alimentação. Os mantimentos disponíveis anteriormente são retirados, e a rotina alimentar fica mais restrita do que a da própria Xepa.

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