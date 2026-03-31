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Reality

Em noite de Paredão, futebol altera o horário do BBB 26 nesta terça (31); saiba de que horas começa

Jordana, Marciele e Solange Couto estão na berlinda e uma delas deixará o programa

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Tadeu Schmidt anuncia o mais votado no ParedãoTadeu Schmidt anuncia o mais votado no Paredão - Foto: Reprodução/TV Globo

O BBB 26 elimina mais um participante na noite desta terça-feira (31). O resultado do 12º Paredão da temporada será anunciado em horário diferente.

Tadeu Schmidt vai revelar o mais novo eliminado durante o programa ao vivo, que começa mais tarde desta vez. A TV Globo realizou mudanças em sua grade de horário, adiando o reality para 23h15.

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A alteração foi motivada pela transmissão do amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, a partir das 20h50. O BBB 26 vai ao ar logo após o jogo de futebol. 

Jordana, Marciele e Solange Couto estão na berlinda. A atriz, que aparece como favorita para deixar a casa nas principais enquetes do programa, conquistou um apartamento durante a dinâmica da MRV na segunda (30). 

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