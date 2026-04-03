Paredão: Chaiany, Juliano Floss e Marciele estão na berlinda do BBB 26
A 13ª eliminação será realizada neste domingo (5)
Mais uma berlinda está formada no Big Brother Brasil 26. O 13º Paredão da temporada foi montado em pleno feriado, na noite desta sexta-feira (3).
Chaiany, Juliano Floss e Marciele são as opções de voto do público. Um dos três deixará o programa neste domingo (5), perdendo a chance de abocanhar o prêmio final de R$ 5 milhões.
Como foi formado o Paredão?
O apresentador Tadeu Schmidt pegou de surpresa os participantes do BBB 26 ao anunciar a formação do Paredão na sexta. Geralmente, a berlinda é montada aos domingos.
Leia também
• Juiz descarta "surto psicológico" de Pedro Henrique no BBB 26 em processo contra a Globo
• Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26
• Festa deste sábado no BBB 26 será embalada por IZA
Vencedora da Prova do Anjo na tarde desta sexta, Jordana estava autoimune e, portanto, fora de risco. Samira, que conquistou a liderança, indicou Marciele, justificando que estava magoada com a Cunhã-Poranga.
Após uma discussão iniciada com a indicação do Líder, o apresentador convocou os “brothers” e as “sisters” ao confessionário, enquanto Milena, Samira, Marciele e Jordana ainda “batiam boca” no sofá.
A maioria votou em Juliano Floss, que foi automaticamente para o Paredão. Chaiany e Gabriella ficaram em segundo lugar. Com o poder de desempate, Samira decidiu livrar Gabi e colocar Chaiany na berlinda.