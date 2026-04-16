BBB 26: Ana Paula é eliminada da prova do finalista e vai para o último paredão
Segunda etapa da prova do finalista será disputada nesta sexta-feira (17)
O BBB 26 teve a primeira etapa da prova do finalista nesta quinta-feira (16). Ana Paula não teve um bom desempenho e foi eliminada ainda na primeira fase, ficando decidido que a mineira fará parte do último paredão.
Dessa forma, os três que sobraram, Juliano, Boneco e Milena ainda estão vivos na briga por um lugar no TOP 3. O primeiro finalista será decidido na sexta-feira (17) à noite em um quiz, e os outros dois que sobrarem irão para a última berlinda no domingo (19).
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Disputa
A primeira fase da prova do finalista precisava de muita atenção e uma boa capacidade de análise. Os participantes precisavam conduzir uma chave dentro de um labirinto. Quem fosse o mais devagar dos quatro estava eliminado da prova.
Dentro da primeira etapa, quem teve mais dificuldades foi Ana Paula, que foi a primeira a realizar a prova.
Cada participante realizou a disputa em separado, sem saber antecipadamente qual era o trajeto correto para terminar a prova.
Resultado da primeira prova:
Boneco - 00:35.00
Juliano Floss - 00:57.279
Milena - 01:18.279
Ana Paula Renault - 1:50.614
Definição
A segunda fase será realizada em um prova de conhecimento. Ao longo das próximas horas, a cada aviso sonoro na casa, um cronômetro será disparado e eles devem comparecer no local da prova dentro do tempo. Um vídeo será reproduzido com informações importantes, que farão parte do questionário da sexta-feira à noite.
Quando chegar o momento da disputa ao vivo, Tadeu Schmidt fará um quiz com perguntas referentes aos vídeos exibidos durante a prova. Cada resposta correta equivale a um ponto. O primeiro a completar 5 pontos será finalista do BBB 26.
Determinação
Na maioria das edições, ela ocorreu como prova de resistência, mas, neste ano, o Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo e pediu o encerramento das restrições mais extremas que o BBB propõe.
A recomendação do MPF é que as provas com mais de 3 horas de duração deverão ser interrompidas. A produção também precisa garantir um maior descanso aos participantes, bem como intervalos para alimentação e hidratação durante os desafios.