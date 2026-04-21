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O Big Brother Brasil 2026 chega ao fim hoje, com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputando o prêmio de R$ 5,44 milhões. Após 100 dias de programa, o público conhecerá o vencedor daquela que vem sendo chamada nas redes sociais de “edição de colecionador”.

Rodrigo Dourado - que assumiu o comando do reality no lugar de Boninho - conseguiu entregar uma temporada verdadeiramente movimentada. Com personagens intensos, brigas constantes, reviravoltas e alguns memes, não faltam motivos para os fãs guardarem na memória o BBB 26. A Folha de Pernambuco reúne, a seguir, alguns dos acontecimentos mais marcantes.

Casa de Vidro

O programa começou oficialmente no dia 12 de janeiro, mas antes disso já apresentou uma novidade. Casas de Vidro foram espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, colocando nas mãos do público a missão de escolher os dez Pipocas (participantes anônimos) que entrariam na casa.



Quatro Branco

Alvo de críticas, o temido Quarto Branco funcionou como uma prova de resistência extrema. Os concorrentes que saíram derrotados das Casas de Vidro ganharam uma segunda chance em um longo confinamento, sem banho e à base apenas de bolacha e água. Uma participante chegou a desmaiar e outros três desistiram. Após mais de 120 horas, a TV Globo resolveu encerrar a dinâmica com quatro classificados.

Desistências e expulsões

A edição de 2026 do BBB bateu o recorde de saídas precoce do programa. Só de expulsões, foram três: Paulo Augusto, Sol Viega e Leandro Boneco. Pedro Espíndola apertou o botão de desistência depois de assediar Jordana. O ator Henri Castelli, que passou apenas três dias no reality, precisou deixar a casa após sofrer duas crises convulsivas em uma prova de resistência. Já Marcel, escolhido na Casa de Vidro Sudeste, desistiu antes mesmo de entrar na casa, entregando sua vaga para Breno.

Brigas

A escalação dos participantes foi um dos trunfos deste ano. Sem temer o cancelamento, os brothers e sisters não perderam nenhuma chance de bater boca. Ana Paula Renault e Aline Campos protagonizaram a primeira briga, por conta de um assunto não resolvido fora da casa. Ana Paula amassando o chapéu de Cowboy, Milena acordando a casa inteira, Babu chamando Jonas de “playboy” e Jordana derrubando os dominós de Ana Paula estão entre os embates mais memoráveis da edição.

Três grupos

Pela primeira vez, a produção do Big Brother dividiu a lista de participantes em três grupos. Além dos Pipocas e Camarotes (famosos), o programa trouxe os chamados Veteranos, ex-participantes de edições antigas. Alguns deles, como Ana Paula, Cowboy, Babu e Jonas, encabeçaram estratégias de jogo e protagonizaram boa parte dos conflitos existentes no confinamento.

Luto

Na reta final do programa, o BBB 26 foi impactado por acontecimentos externos. A notícia da morte do pai de Ana Paula, Gerardo Renault, abalou emocionalmente a jornalista, que optou por seguir no programa. No último domingo, os finalistas viveram um momento emocionante ao lado de Tadeu Schmidt, que quebrou o protocolo ao falar também da morte de seu irmão, Oscar Schmidt.

Memes

Em plena era digital, um bom Big Brother não existe sem memes. Neste quesito, dá para dizer que o BBB 26 também serviu. Da “panquequinha de banana” de Gabriela aos apelidos distribuídos por Ana Paula aos seus adversários, o programa gerou momentos divertidos mesmo em meio à tensão. O “gratidão” repetido por Chayanne não saiu da boca do público, que também riu com respeito - ou nem tanto - da maquiagem borrada da pernambucana Maxiane.

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