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BBB 26

Eliminados do BBB 26 se reencontram em hotel horas antes da grande final

Chaiany brincou com Henri Castelli, que deixou o programa após três dias: "Eu nem te conheci"

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Ex-participantes do BBB 26 estavam hospedados no mesmo hotelEx-participantes do BBB 26 estavam hospedados no mesmo hotel - Foto: Reprodução/Instagram (@jonassulzbach)

Participantes eliminados do BBB 26 se reencontraram nesta terça-feira (21), horas antes da grande final do programa. Todos estavam hospedados no mesmo hotel, no Rio de Janeiro, e fizeram a festa no corredor do lugar. 

Estiveram presentes Jonas Sulzbach, Leandro Boneco, Chaiany Andrade, Jordana Morais, Alberto Cowboy, Gabriela Saporito, Maxiane Rodrigues, Brigido Neto, Breno Corão e Marcelinho. Até mesmo Henri Castelli, que ficou no reality por apenas três dias, e Paulo Augusto, que foi expulso, participaram. 
 

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Empolgada com o momento, Chay divertiu o público nas redes sociais ao interagir com Henri Castelli. “Eu nem te conheci. Tu foi passar mal”, disse a goiana. Ao presenciar Jordana e Jonas juntos, ela provocou: “Beija, beija, beija!”.

Os brothers e sisters registraram o reencontro em suas redes sociais. Jonas demonstrou surpresa com o clima de festa. “Rapaz, chegando no hotel, saí do elevador e já estava um festerê rolando no corredor. Tem gente que está desde ontem aqui, uns chegaram mais cedo. Por essa eu não esperava”, afirmou. 

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