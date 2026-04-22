Irmã de Ana Paula Renault fala sobre pedido do pai antes da morte: "Sabia que ela ia ganhar"
Segundo Cida, Gerardo Renault foi o primeiro a incentivar a filha a retornar ao Big Brother
Uma das irmãs de Ana Paula Renault, Cida, conversou com Patrícia Poeta durante o programa “Encontro” desta quarta-feira (22). Durante a entrevista, ela falou sobre os últimos pedidos do pai, que morreu no último domingo (19).
Segundo Cida, Gerardo Renault “queria muito” que a filha retornasse ao Big Brother Brasil. “É uma oportunidade de mudar a vida. Acho que ele até descansou exatamente por saber que ela ia ganhar. A gente queria que ela ficasse, para realizar o que meu pai queria, para meu pai ir tranquilamente”, comentou.
A irmã da campeã do BBB 26 confessou que o pai se preocupava com o futuro financeiro de Ana Paula. Ainda de acordo com ela, ele foi o primeiro a incentivar a jornalista a aceitar o convite para voltar ao programa dez anos após sua primeira participação.
“Ela ainda estava com medo, mas ele falou: 'Vai que você dá conta. Dez anos depois não tem como perder. Tem que ir, encarar'. Quando ele se foi, já tinha certeza de que ela tinha se encontrado, que ela consegue seguir a vida dela”, revelou.
Cida também revelou o que disse para Ana Paula quando elas se reencontraram, na final do BBB. “Falei para ela que estava tudo bem, que papai foi no tempo que tinha que ir”, contou.