BBB Antes do BBB, Pedro falou sobre faturamento como ambulante em vídeo viral: "Entrou 20 pila na conta" Em conversa com tiktoker, brother mostrou extrato bancário e falou sobre a venda de rosas

Pedro Henrique, participante do Big Brother Brasil 26, voltou a repercutir nas redes sociais após a circulação de uma entrevista que concedeu em março do ano passado ao influenciador Gualdezi, criador de conteúdo no TikTok conhecido por abordar anônimos para falar sobre trabalho e renda.

No vídeo, o brother fala sobre a rotina como vendedor de rosas e afirma ter faturado cerca de R$ 20 mil em um único mês como ambulante.

Na conversa, Pedro é questionado sobre o que fazia da vida e responde que trabalhava nas ruas vendendo rosas. Assista:

“Sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante, eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade”, disse ele, ao explicar o trabalho. Segundo Pedro, a atividade já durava cerca de dois anos na época da gravação.

Durante a entrevista, o influenciador pergunta quanto ele conseguia ganhar com a venda das flores. Pedro então mostra um print no celular com o extrato bancário e afirma que, apenas naquele mês de março, havia recebido pouco mais de R$ 20 mil. “Olha quanto que entrou neste mês de março. Entrou 20 pila na conta”, disse, enquanto exibia o valor de R$ 20.542,88.



O participante do BBB 26 também comentou sobre trabalhos anteriores que exerceu antes de se tornar ambulante. Segundo ele, já atuou como desossador em frigorífico, coletor de lixo e garçom. “Depois que eu conheci a rua e comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar para os outros”, afirmou.

Ao ser questionado se voltaria a um emprego com carteira assinada, Pedro foi direto ao responder que não. Para ele, trabalhar por conta própria permitiu mais autonomia financeira. “Se você trabalhar para você o mesmo tanto que trabalha para os outros, faz o teu negócio acontecer”, disse.

A entrevista voltou a circular após a entrada de Pedro no BBB 26 e passou a ser compartilhada por perfis que acompanham o reality. O vídeo foi publicado originalmente no canal GualdeziOficial, no tiktok.

