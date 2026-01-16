A- A+

BBB 26 Após confissão de traição de Pedro no BBB 26, esposa tem salto de seguidores nas redes sociais Perfil da esposa do participante ganhou visibilidade fora da casa após repercussão do relato

Após a polêmica da confissão de traição feita por Pedro Henrique dentro do BBB 26, a esposa do participante, Rayne Luiza, teve um crescimento acelerado no número de seguidores nas redes sociais. Entre a noite de quinta-feira (15) e esta sexta-feira (16), o perfil dela no Instagram passou de pouco mais de 23 mil seguidores para 81 mil — um aumento de 58 mil.

A exposição começou depois de Pedro contar aos colegas de confinamento que já teve um caso extraconjugal fora da casa e que foi perdoado pela esposa. A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e colocou Rayne no centro das atenções do público do reality, mesmo sem que ela tenha participado diretamente da conversa.

Na noite de quinta-feira, Rayne chegou a se pronunciar sobre o assunto. Em uma mensagem publicada nas redes, afirmou que vivia um momento delicado de grande exposição e disse estar cuidando da própria saúde emocional e da família.

Rayne tem um perfil reservado no Instagram, com apenas duas publicações no feed, ambas feitas no ano passado — uma delas ao lado do próprio Pedro.

Grávida de sete meses da primeira filha do casal, Rayne vive fora da casa uma rotina ligada ao trabalho e à família. Ela ajuda Pedro na venda de buquês de flores, atividade divulgada em um perfil conjunto do casal nas redes sociais. Os dois moram no Paraná, junto da família.

O nome de Rayne já havia aparecido anteriormente entre os fãs do programa quando Pedro ainda estava na casa de vidro, em um shopping de Porto Alegre. Na ocasião, ela viajou para acompanhar a participação do marido e chegou a segurar uma placa com a frase “Pedro já é campeão”.

Veja também