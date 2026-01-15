A- A+

BBB BBB 26: Diego Alemão pede revanche após Alberto Cowboy vencer prova do líder Durante o BBB 7, Alemão e Cowboy protagonizaram uma das rivalidades mais intensas do programa

Após Alberto Cowboy vencer a primeira prova do líder do BBB 26, nesta quinta-feira (15), um antigo rival se pronunciou pedindo revanche. O campeão da edição do BBB 7, Diego Alemão, pediu para entrar na disputa por meio do seu perfil no Instagram.

É imporante lembrar que os dois protagonizaram uma das rivalidades mais lembradas do programa, marcada, inclusive, por uma das provas de resistência mais icônicas da história do BBB, a 'prova da gaiola'.

A partir dos stories, Alemão mandou um recado direto e pediu uma vaga no Big Brother Brasil: “Pronto para a revanche. Já que minha história vai ser revisitada, que seja cara a cara, frente a frente, como deve ser”, começou. “Agora é com vocês, eu nunca fujo de nada, se tiverem a coragem de me escalar. Estou pronto. Estou pronto para a revanche, Dourado, estou só esperando me colocar”, declarou.

O ex-BBB recorreu até ao diretor do programa, Rodrigo Dourado, pedindo uma nova chance de confronto ao vivo com o rival. "Estou pronto para a revanche, Dourado, estou só esperando me colocar", completou.

Resistência à prova

A declaração veio logo após a vitória de Alberto Cowboy na primeira Prova do Líder do programa, que foi uma disputa de resistência. Inclusive, o veterano quebrou o próprio recorde após 19 anos. Em 2007, ele permaneceu 21 horas e 30 minutos em uma gaiola na disputa contra Alemão. Agora, voltou a vencer ao resistir por 26 horas na competição, derrotando o também veterano Jonas Sulzbach .

